Chainlink ($LINK) handelt boven $18,00 maar blijft onder druk door de zwakke markt. Analisten waarschuwen dat de $LINK koers kan dalen richting $15,00, al tonen grote investeerders vertrouwen door miljoenen tokens te kopen tijdens de recente koersdip. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

$LINK koers kan 15% dalen vandaag

Chainlink zet zijn daling voort en handelt woensdag boven de $18,00 te midden van volatiliteit in de bredere cryptomarkt. Sinds maandag is de oracle-token 10% in waarde gedaald, wat het heersende bearish sentiment verder versterkt.

Als de bulls aan de zijlijn blijven staan en de koopmomenten bij koersdalingen negeren, loopt Chainlink het risico om nog eens 15% te dalen richting $15,00.

Deze daling houdt verband met de grootste deleveraging in de geschiedenis, waarmee Chainlink afgelopen vrijdag werd geconfronteerd. Zo werden er in totaal $167 miljoen aan longposities en ongeveer $16 miljoen aan shortposities geliquideerd.

Liquidaties Chainlink. Bron: CoinGlass

Hoewel het aantal liquidaties de afgelopen dagen aanzienlijk is afgenomen doordat de koers stabiliseert, kan de aanhoudende volatiliteit tot nieuwe verliezen leiden naarmate Chainlink verder wegzakt. Laten we on-chain indicatoren beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de crypto koers van Chainlink.

Grote investeerders stapelen Chainlink op bij dip

Volgens analist Ali Martinez hebben whale-wallets met tussen de 100.000 en 1.000.000 $LINK in totaal 1,38 miljoen tokens toegevoegd tijdens de recente koersdaling. Deze activiteit vond plaats toen de prijzen begin oktober daalden. De beweging suggereert dat grotere investeerders hun positie uitbreiden tijdens de crypto bull run in een periode van zwakte.

Whales bought 1.38 million Chainlink $LINK in the recent dip! pic.twitter.com/Veukc6K1rb — Ali (@ali_charts) October 14, 2025

On-chain data toont een duidelijke toename van de whale balansen terwijl $LINK handelde rond lokale dieptepunten. Eerder dit jaar was vergelijkbare activiteit zichtbaar: tussen juni en augustus kochten whales ook bij, waarna de prijs opliep tot net onder de $27. Dezelfde groep holders lijkt nu opnieuw actief te zijn, wat kan worden gezien als een reactie op de lagere prijzen.

Daarnaast blijkt uit data van CryptoQuant dat er de afgelopen periode een netto-uitstroom van 281.700 $LINK van exchanges heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat er meer $LINK van handelsplatformen is gehaald dan ernaartoe is gestuurd. De timing valt samen met de koersdaling, wat erop wijst dat deze opnames niet gerelateerd zijn aan verkoopdruk.

Chainlink netto-uitstromen. Bron: CryptoQuant

Opnames van deze omvang duiden er vaak op dat tokens worden verplaatst naar privé-wallets. Wanneer dit gebeurt tijdens een dalende markt, wordt dit doorgaans gezien als een teken van accumulatie in plaats van liquidatie. Het ontbreken van grote instromen in dezelfde periode versterkt het beeld dat er geen sprake is van grootschalige verkopen.

Wat gaat Chainlink doen?

Ondanks het positieve Chainlink nieuws rondom whale-activiteit ziet het technische plaatje er bearish uit. De positie van de token onder de 200-daags Exponential Moving Average (EMA) op $19,08, de 100-daagse EMA op $20,59 en de 50-daagse EMA op $21,40 wijst erop dat het bearish sentiment hardnekkig is en de komende dagen kan aanhouden.

Een verkoopsignaal dat sinds vrijdag actief blijft volgens de Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator op de daily, moedigt beleggers aan om voorzichtig te blijven.

De neerwaartse Relative Strength Index (RSI) op 38 duidt erop dat het bearish momentum toeneemt. Als dit technische beeld standhoudt, kan $LINK verder dalen richting de support op $15,00, een niveau dat begin augustus al eerder werd getest.

Chainlink koers. Bron: TradingView

Toch is het nog te vroeg om een herstel boven $20,00 uit te sluiten. Een mogelijke opleving zou kunnen worden versterkt door whales die de dip aangrijpen om in te stappen. Kortom, $LINK behoort op dit moment technisch gezien niet tot de beste altcoins, maar de aanhoudende accumulatie door whales laat wel kracht zien.