Chainlink vs Pyth – de echte oracle race van 2025

Laatst bijgewerkt: Augustus 20, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De oracle markt van $18,21 miljard staat centraal in een intense strijd tussen gevestigde leider Chainlink en opkomende uitdager Pyth Network. Terwijl LINK handelt rond $24 met een marktkapitalisatie van $16,26 miljard, stellen crypto analisten zoals 0xForbiddenEra zichzelf dagelijks de vraag waarom Pyth Network slechts $0,12 kost bij vergelijkbare technologie en superieure prestaties. Steeds meer crypto experts, zoals Mercek, worden zich bewust van de kracht van het Pyth netwerk in de grote oracle strijd tegen Chainlink. Chainlink heeft grotere samenwerkingen, Pyth heeft potentieel krachtigere technologie.

What If Market Data Became a Public Good?



The more you zoom out on Pyth, the more it resembles a foundational protocol.



Where Chainlink built for oracles, @PythNetwork is building for information itself 👇🏻

1⃣ A Universal Feed

Every market, from crypto to commodities, ETFs to… pic.twitter.com/XxGXViOomG — Mercek (@WorldOfMercek) July 30, 2025

Chainlink behoudt dominantie maar kampt met beperkte groei

Volgens crypto analist Kunstler’s uitgebreide analyse op Nansen data blijft Chainlink de industrie leider met indrukwekkende cijfers. Met een total value secured (TVS) van $90,526 miljard en sterke invloed van protocollen zoals Aave, rechtvaardigt LINK zijn waardering van $16,26 miljard marktkapitalisatie.

Oracle's market is currently estimated at approximately $18.21 billion, and it is a fundamental building block of almost any DeFi product.



Let's evaluate all Oracle crypto tokens based on their parameters using information from the network and on-chain alpha from @nansen_ai.… pic.twitter.com/LjWxZ1gcmY — Kunstler♦️ (@kunst13r) August 19, 2025

Echter, Kunstler waarschuwt dat het project als “een zeer gekapitaliseerd activum” wordt gezien, vooral vanuit institutioneel perspectief. Met 67,81% van tokens in circulatie en een fully diluted valuation van $24,07 miljard heeft Chainlink “geen duidelijk groeipotentieel voor de toekomst”. Het investeren wordt als risicovol beschouwd door druk van concurrenten en uitdagingen rondom duurzame technologische groei.

Pyth Network toont 25x snellere prestaties dan LINK

Pyth Network presenteert zich als technologische superior met revolutionaire snelheidsvoordelen. Volgens crypto ontwikkelaar gnarleyquinn worden Pyth’s price feeds elke 200 milliseconden bijgewerkt, terwijl Chainlink dit slechts elke 5 seconden doet, een 25x snelheidsvoordeel. Bovendien zijn Solana transacties 200x sneller dan Ethereum, wat Pyth een significant technisch voordeel geeft.

Price feeds on @PythNetwork are updated every 200 milliseconds.



Price feeds on @chainlink are updated every 5 seconds.$PYTH price feeds are 25x faster than $LINK$SOL transactions are 200x faster than $ETH pic.twitter.com/38yWgRuukQ — gnarleyquinn (@gnarleyjs) October 22, 2024

Ondanks deze superieure prestaties handelt PYTH tegen slechts $0,12 met een marktkapitalisatie van $665 miljoen. Kunstler’s data toont dat Pyth een respectabele TVS van $7,824 miljard heeft behaald, vooral door invloed van Kamino Finance. Met 57,5% circulating supply en FDV van $1,15 miljard lijkt de token sterk ondergewaardeerd.

Waarom kost Chainlink $24 en Pyth slechts $0,12?

De fundamentele vraag die 0xForbiddenEra dagelijks stelt raakt de kern van de oracle race: “Waarom kost Chainlink $24 en Pyth Network slechts $0,12? Bij 10% marktaandeel van Chainlink is de Pyth token duidelijk verkeerd geprijsd.”

Every day I ask why Chainlink $24 and @PythNetwork $PYTH just 0.12 cents.



At 10% market share of Chainlink the Pyth token is pretty obviously mispriced. pic.twitter.com/YlfCQllaC3 — DRanger {👻,👻} (@0xForbiddenEra) August 19, 2025

Deze observatie suggereert dat de markt nog niet volledig de technische voordelen van Pyth heeft gewaardeerd. Terwijl Chainlink profiteert van first-mover advantage en institutionele adoptie, biedt Pyth superieure technologie tegen een fractie van de prijs.

Kunstler merkt op dat concurrenten terrein winnen, hoewel er nog geen significante ontwikkeling is geweest. Dit kan betekenen dat Pyth Network op het punt staat van een doorbraak die de waarderingsverschillen kan verkleinen.

Solana vs Ethereum oracles

De oracle sector groeit exponentieel omdat vrijwel elk DeFi protocol afhankelijk is van betrouwbare prijsdata. Chainlink’s gevestigde positie en partnerships bieden stabiliteit, maar beperken groeipotentieel. Pyth Network daarentegen combineert gloednieuwe technologie met een lage waardering, wat ruimte biedt voor explosieve groei.

Pyth’s focus op het Solana ecosysteem positioneert het strategisch voor de groeiende DeFi activiteit op snellere blockchains. De 25x snellere price feeds maken het aantrekkelijk voor high-frequency trading en geavanceerde DeFi applicaties die real-time data vereisen.

Voor investeerders die zoeken naar de beste altcoins met groeipotentieel, toont de vergelijking tussen Chainlink en Pyth duidelijke waarderingsdiscrepanties die marktkansen kunnen bieden.

Welke crypto wint de race naar 10x in 2025?

De technische analyse suggereert verschillende trajecten voor beide tokens met potentie. Chainlink biedt stabiliteit en betrouwbaarheid, maar heeft mogelijk moeite om significant verder te groeien vanaf huidige niveaus. Pyth Network toont meer volatiliteit, maar ook veel groter groei potentieel door een lagere marketcap.

De market cap calculator toont dat wanneer Pyth de market cap van Chainlink bereikt, dit een 25x groei zou betekenen. Dit terwijl de marketcap van Chainlink in de top 20 crypto lijst staat. Hierdoor is de kans velen malen groter dat zelfs in het geval dat Chainlink meer aandacht krijgt, dit goed is voor alle oracle coins.

De snelheidstests van Gnarleyquinn en de marktanalyse van Kunstler leveren concreet bewijs voor de technische superioriteit van Pyth. Zodra de markt deze voordelen begint te erkennen, kan PYTH aanzienlijk terrein winnen ten opzichte van LINK en daarmee in 2025 een potentiële 10x realiseren.

Best Wallet: De ultieme crypto wallet voor oracle trading

Voor investeerders die actief willen handelen in crypto zoals Chainlink en Pyth Network, is een betrouwbare en geavanceerde wallet essentieel. Best Wallet positioneert zich als de ideale oplossing voor crypto traders die het maximale uit hun investeringen willen halen.

Best Wallet biedt unieke voordelen voor crypto investeerders door geavanceerde portfolio tracking, en AI gedreven trading functies. De wallet ondersteunt zowel Ethereum-based tokens zoals LINK als Solana-based projecten zoals PYTH, waardoor gebruikers eenvoudig kunnen diversifiëren tussen verschillende blockchain ecosystemen.

Door te investeren in de huidige Best Wallet token presale, krijg je exclusieve voordelen zoals lagere handelskosten, prioritaire toegang tot nieuwe features en extra hoge staking rewards op je geparkeerde crypto.

