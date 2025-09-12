Chainlink x SWIFT x UBS partnership – Hong Kong verkiest LINK boven XRP

Chainlink heeft een doorbraak geboekt met de goedkeuring van een baanbrekend partnership met SWIFT en UBS voor DigiFT onder Hong Kong’s Cyberport Blockchain & Digital Asset Pilot Subsidy Scheme. Deze samenwerking brengt de $132 biljoen asset management industrie aanzienlijk dichter bij volledig on-chain operaties.

Hong Kong opent deuren voor tokenized fund revolutie

DigiFT kondigde via Twitter aan dat hun Institutional Smart Contract Digital Transfer Agent project officiële goedkeuring heeft ontvangen. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke mijlpaal voor institutionele adoptie van blockchain technologie in de financiële sector.

🎉 DigiFT, Chainlink & UBS Approved under Cyberport Blockchain & Digital Asset Pilot Subsidy Scheme to Automate Tokenized Fund Operations!



Excited to share that the 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁—a joint project… pic.twitter.com/yQPW6DbNP8 — DigiFT (@DigiFTTech) September 11, 2025

De workflow van dit innovatieve systeem is helder gestructureerd. UBS configureert getokeniseerde product contracten, terwijl Chainlink het Digital Transfer Agent (DTA) framework bouwt. DigiFT verbindt vervolgens de gereguleerde distributor smart contracten, wat resulteert in een volledig geautomatiseerd systeem voor tokenized fund operaties.

Deze automatisering elimineert handmatige fouten en verlaagt operationele kosten aanzienlijk. Hong Kong versterkt hiermee zijn positie als leidend centrum voor gereguleerde digitale assets en institutionele blockchain adoptie.

Chainlink koers reageert op institutionele momentum

De LINK token heeft stilletjes een uitbraak gemaakt naar een wekelijkse high, wat de aandacht van crypto experts heeft getrokken. LunarCrush merkte op dat deze koersbeweging direct samenhangt met het UBS partnership nieuws.

🤫 Chainlink just quietly broke out to a weekly high.



What's up with $LINK?

Chainlink has partnered with UBS and DigiFT to automate tokenized fund operations on-chain under the Hong Kong government's Cyberport program, bringing the $132 trillion asset management industry closer… pic.twitter.com/87lzexRowC — LunarCrush Social Analytics (@LunarCrush) September 11, 2025

Naast de SWIFT en UBS samenwerking heeft Chainlink zijn data streams ook live gebracht op SEI, waarbij real-time data feeds voor Amerikaanse aandelen, GDP en 300 andere assets worden geleverd. Daarnaast is Chainlink’s Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) nu actief op Aptos, wat institutionele en DeFi liquiditeit ontsluit voor het Aptos ecosysteem.

Deze multi-chain expansie toont Chainlink’s strategische positie als de infrastructuur backbone voor de volgende generatie financiële markten.

LINK overtreft XRP koers verwachtingen volgens analisten

Crypto analist ChainLinkGod stelde eerder dat LINK alles is wat mensen dachten dat XRP zou worden. Deze bewering krijgt nu meer gewicht door de concrete partnerships die Chainlink heeft gesloten met enorme organisaties zoals SWIFT, UBS en andere global finance giants. Dit terwijl iedereen eerder dit jaar een XRP SWIFT samenwerking had verwacht.

$LINK is everything people thought $XRP was supposed to be



Onboarding all the world’s largest institutions onchain



Swift, DTCC, Euroclear, J.P. Morgan, Mastercard, Central Bank of Brazil, UBS, SBI, ANZ, Fidelity International, and more all working with Chainlink pic.twitter.com/Amc6jUtVYb — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) August 10, 2025

Chainlink werkt samen met ‘s werelds grootste financiële instellingen, waaronder Swift, DTCC, Euroclear, J.P. Morgan, Mastercard, Central Bank of Brazil, UBS, SBI, ANZ en Fidelity International. Deze indrukwekkende lijst van partners positioneert LINK als de feitelijke brug tussen traditionele financiën en blockchain technologie.

Het SWIFT en UBS partnership onderstreept Chainlink’s unieke positie in de markt, waarbij echte institutionele adoptie wordt gerealiseerd in plaats van alleen aangekondigd. Hoe meer van dit soort partnerships dit jaar bekend worden gemaakt, hoe groter de kans is dat de Chainlink koers gaat exploderen ten op zichte van de XRP koers.

De XRP koers verwachting voor 2025 wordt gedempt terwijl de Chainlink koers verwachting voor 2025 zojuist wederom zoals de afgelopen weken een boost heeft gekregen. Het is tijd voor XRP om nog spectaculairdere partnerships bekend te maken, voordat Chainlink de spotlight voor het jaar overneemt van Ripple.

Altcoin seizoen krijgt institutionele impuls

De samenwerking tussen Chainlink, SWIFT, en UBS voor DigiFT kan een precedent scheppen voor andere grote financiële instellingen. Automatisering van tokenized fund operaties biedt concrete voordelen zoals lagere kosten, snellere afwikkeling en verhoogde transparantie.

Deze ontwikkeling valt samen met de bredere altcoin rally, waarbij institutionele interesse verschuift van alleen Bitcoin naar meer gespecialiseerde blockchain infrastructuur projecten zoals Chainlink.

