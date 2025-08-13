Chainlink is nu officieel de XRP killer – LINK stijgt 10%, XRP klimt 2% en SWIFT nieuws

De cryptomarkt heeft vandaag een opvallende verschuiving gezien waarbij Chainlink (LINK) met 10% steeg terwijl XRP slechts 2% won. Deze prestatie verschil wordt gedreven door positief SWIFT nieuws en een groeiende rivaliteit tussen beide community’s waarbij “LINK-marines” claims maken over superieure fundamentals.

SWIFT partnership realiteit wordt dichterbij voor Chainlink

De Chainlink community toont vandaag een sterke zelfverzekerdheid. Crypto analist @nicucrypto stelt direct dat “LINK-marines bronnen hebben voor al hun claims, anders dan XRP.” Hij benadrukt dat SWIFT presenteert dat ze live gaan met Chainlink eind 2025 of begin 2026, met de toevoeging “we are just getting started.”.

$LINK marines have sources for all of their claims, unlike XRP. this is SWIFT telling you they are going live with chainlink at the end of 2025 or early 2026. we are just getting started. pic.twitter.com/LFH2FaKkIT — nicu (@nicucrypto) August 10, 2025

Een cruciaal element in LINK’s bullish momentum is de concrete timing van de SWIFT partnership. Volgens de presentatie gaat het netwerk live eind 2025 of begin 2026, wat een $150 biljoen kans zou kunnen ontsluiten voor Chainlink’s Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP).

Deze ontwikkeling geeft Chainlink een significant voordeel in de race tegen XRP om traditionele financiële infrastructuur te verbinden met blockchain technologie.

Dit sentiment reflecteert een groeiende competitie tussen beide community’s over welk project de beste altcoins vertegenwoordigt voor institutionele adoptie.

LINK domineert DeFi performance metrics

@CryptoKoryo levert harde data die LINK’s sterke prestaties ondersteunt. Hij benadrukt dat Chainlink de best presterende DeFi token van de dag is en ook de tweede “mindshare gainer” in de laatste zeven dagen na Pendle.

link marines are back!



adjusted for market cap, $link is the best performing defi token of the day.



it's also the 2nd mindshare gainer in the last 7d after pendle.



growing positive sentiment and mindshare contributing to $link performance.



ppl realizing all these… pic.twitter.com/uSdpoQaywy — Crypto Koryo (@CryptoKoryo) August 12, 2025

Deze metrics tonen aan dat LINK niet alleen in prijs stijgt, maar ook in community interesse en marktaandacht. Het suggereert dat de huidige bull run momentum meer is dan alleen speculatie.

Provocatieve oproep: “XRP boys moeten LINK mariniers worden”

De directste aanval op XRP komt van @Chching_ die stelt: “The easiest win right now, is for XRP-boys to become LINK-marines. Go for the upgrade, go for the real product.” Hij voegt toe dat iedereen die niet onder een rots heeft geleefd weet dat Chainlink Ripple’s marktkapitalisatie binnenkort gaat flippen.

Volgens @Chching_ zou dit “the easiest 12X you’ll find” betekenen, wanneer LINK de marktkapitalisatie van XRP bereikt, het een 12x winst voor huidige LINK-investeerders zou opleveren. Deze berekening is gebaseerd op de huidige market cap verschillen tussen beide projecten.

The easiest win right now, is for $XRP boys to become $LINK marines.



Go for the upgrade, go for the real product.



Unless you have been living under a rock, you know Chainlink is going to flip Ripple's market cap soon.



The easiest 12X you'll find. 🤝 pic.twitter.com/Yfc5BCalRc — ☕️ Sipn Steve (@Chching_) August 12, 2025

Technische doorbraak ondersteunt bullish sentiment

De huidige koersbeweging van LINK toont sterke technische signalen. Na maanden van consolidatie heeft de token een belangrijke breakout gemaakt die wordt ondersteund door substantieel handelsvolume.

Het verschil met XRP wordt steeds duidelijker in fundamentele voordelen:

Bewezen utility: CCIP faciliteert al miljarden aan cross-chain transacties

Enterprise partnerships: Van SWIFT tot UBS en Emirates NBD

Technische superioriteit: Oracle netwerk is essentieel voor DeFi growth Market position: Domineert de

Minimale competitie in de oracle space

Daarentegen worstelt XRP nog steeds met regulatoire onzekerheid en beperkte nieuwe use cases buiten betalingen. Terwijl XRP ripple koers verwachting nog steeds afhankelijk is van ETF-goedkeuringen, bouwt Chainlink inkomstenstromen.

Infrastructure coins winnen van payment tokens

De huidige markttrend toont een duidelijke verschuiving van payment-focused naar infrastructure-focused crypto projecten. Chainlink profiteert van deze trend als ruggengraat van het DeFi ecosysteem, terwijl XRP moeite heeft om nieuwe use cases te vinden.

Het feit dat Chainlink’s CEO Sergey Nazarov werd uitgenodigd voor President Trump’s crypto summit onderstreept de institutionele erkenning. Voor beste cryptomunten met toekomst positioneert dit LINK als een winnend race paard in het evoluerende crypto landschap.

