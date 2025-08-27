Chainlink CEO Sergey Nazarov: ‘Bitcoin koers kan stijgen naar 1 miljoen dollar’

Chainlink CEO Sergey Nazarov voorspelt dat de Bitcoin ($BTC) koers kan oplopen tot $1 miljoen. In recente interviews schetste hij scenario’s waarbij institutionele allocaties en wereldwijde adoptie de belangrijkste drijvende krachten zijn.

In dit artikel gaan we dieper in op deze voorspelling en wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Nazarov: Bitcoin koers kan stijgen naar $1 miljoen

In een interview werd Nazarov de nieuwste grote speler die voorspelde dat de Bitcoin prijs zal stijgen naar $1 miljoen. Met $BTC rond $109.000 moet de koers nog met 817% stijgen om dat doel te bereiken.

Een dergelijke stijging zou de volledig verwaterde waardering op $21 biljoen brengen, wat lager is dan de waardering van goud op $23 biljoen.

Volgens Nazarov zal de belangrijkste katalysator voor de volgende sprong naar $1 miljoen de accumulatie zijn door staatsfondsen, family offices en pensioenfondsen. Hij schat dat deze partijen minstens 5% van hun vermogen in crypto zullen alloceren.

🔥📊 PREDICTION: @Chainlink co-founder @SergeyNazarov "absolutely believe[s] that Bitcoin can go to a million dollars". He argues that this is possible if sovereign wealth funds, family offices, and pension funds allocate just 5% of their portfolios to crypto.



The exclusive… pic.twitter.com/i5R2Jk8jHN — CoinDesk (@CoinDesk) August 26, 2025

Nazarov sluit zich hiermee aan bij andere bekende namen die eveneens gedurfde Bitcoin-voorspellingen hebben gedaan. Zo verwacht Cardano-oprichter Charles Hoskinson dat de koers in de komende 12 tot 24 maanden kan stijgen naar tussen de $250.000 en $500.000, onder meer door de groeiende adoptie van crypto, meer regulatoire duidelijkheid zoals de CLARITY-wet, en de opkomst van Bitcoin DeFi.

De belangrijkste motor achter deze verwachte prijsstijging is de wereldwijde adoptie, wat zichtbaar is in de toenemende instroom in exchange-traded funds en de groeiende reserves van bedrijven die Bitcoin in hun treasury opnemen. Tegelijkertijd is het aanbod van $BTC op exchanges gedaald naar het laagste niveau in jaren. Toch is het opvallend dat deze voorspelling niet in lijn ligt met de eerdere voorspelling van Nazarov.

Nazarov ziet ook pad naar $10 miljoen?

Zo vertelde Nazarov onlangs in een interview dat Bitcoin als een digitaal goud profiteert van wereldwijde instabiliteit, juist omdat mensen dan op zoek gaan naar veilige havens.

Hij stelde dat wanneer zowel Bitcoin als goud als veilige havens worden gezien, beleggers mogelijk 5% van hun portefeuille in goud en 2,5% in Bitcoin zullen alloceren. Zelfs zo’n bescheiden toewijzing kan volgens hem de koers van Bitcoin aanzienlijk opstuwen.

Op de vraag hoe hoog Bitcoin kan stijgen en of het 1% van het wereldwijde geld kan vertegenwoordigen, gaf hij aan dat hij adoptie liever meet aan de hoeveelheid kapitaal die grote beleggers in de munt steken, in plaats van aan het aandeel in de wereldwijde geldhoeveelheid.

Hypothetisch voegde hij toe dat, als staatsfondsen en pensioenfondsen hun kapitaal voor 50% in Bitcoin zouden alloceren en aandelen en grondstoffen zouden negeren, de prijs tot in de tientallen miljoenen dollars zou kunnen stijgen, of in elk geval tot $10 miljoen.

Toch gelooft hij niet dat zo’n allocatie ooit zal plaatsvinden, omdat dit ingaat tegen het principe van diversificatie, wat zijn $1 miljoen voorspelling realistischer maakt.

Wat gaat Bitcoin doen?

Hoewel de langetermijnvooruitzichten voor $BTC positief blijven, is de kans groot dat de munt op korte termijn volatiel zal zijn, zoals in het verleden vaker het geval was.

De grafiek op de weekly laat zien dat Bitcoin sinds maart 2024 een stijgende wigformatie vormt, waarbij de twee trendlijnen steeds dichter bij elkaar komen.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Tegelijkertijd zijn er bearish divergentiepatronen ontstaan, omdat belangrijke oscillatoren zoals de MACD en de Relative Strength Index (RSI) blijven dalen.

Daarom zou de koers kunnen terugvallen onder de $100.000, mogelijk zelfs richting het 100-weekse Moving Average op $79.186, waarna de opwaartse trend zich op de lange termijn weer kan hervatten.