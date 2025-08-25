Chainlink sluit deal met Japanse SBI Group – crypto adoptie in Azië in volle gang

Chainlink ($LINK) sluit een deal met de Japanse SBI Group, waarmee de adoptie van crypto in Azië in volle gang raakt. De samenwerking richt zich op stablecoins, tokenisatie en grensoverschrijdende betalingen, ondersteund door toenemende regulatoire steun in Japan.

Tegelijkertijd stijgt de netwerkactiviteit van Chainlink naar recordniveaus in 2025 en steeg $LINK de afgelopen maand meer dan 40%. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Chainlink sluit deal met Japanse SBI Group

SBI Group is een samenwerking aangegaan met Chainlink om de ontwikkeling van getokeniseerde activa en stablecoins in Japan te versnellen, met plannen voor verdere uitbreiding naar de Azië-Pacifische regio.

De samenwerking richt zich op meerdere use-cases voor financiële instellingen. Denk aan getokeniseerde real-world assets zoals on-chain obligaties en beleggingsfondsen met on-chain rapportages van de netto vermogenswaarde (NAV). Ook verificatiesystemen voor stablecoin-reserves vallen hieronder.

We’re excited to announce a strategic partnership between Chainlink and SBI Group one of Japan’s largest financial conglomerates with the USD equivalent of over $200 billion in total assets.https://t.co/ZNyq7bVvUb



SBI Group and Chainlink will focus on powering several… pic.twitter.com/tdbLXOkUnW — Chainlink (@chainlink) August 25, 2025

Daarnaast onderzoeken beide partijen blockchainoplossingen voor grensoverschrijdende betalingen en valutatransacties.

Volgens Chainlink-medeoprichter Sergey Nazarov benadrukt de samenwerking de jarenlange gezamenlijke inspanningen met SBI op het gebied van stablecoin-afwikkeling en geavanceerde fondstokenisatie. Hij gaf aan dat beide bedrijven steeds dichter bij grootschalige toepassingen komen.

SBI Holdings-CEO Yoshitaka Kitao voegde eraan toe dat de overeenkomst compliant grensoverschrijdende transacties met stablecoins mogelijk maakt en zo de weg effent voor bredere adoptie van digitale activa in Japan en de regio.

Chainlink-adressen bereiken hoogste niveau 2025

Naast de positieve fundamentele ontwikkeling laat Santiment data zien dat het aanbod van $LINK-tokens in winst (gekocht tegen een lagere prijs dan de huidige marktwaarde) is gestegen naar 95,04%, tegenover 80,57% op 1 augustus. Doorgaans wijzen zulke hoge niveaus van tokens in winst op een toegenomen vertrouwen onder investeerders en een opwaartse trend in de markt.

Te midden van het risicovollere sentiment blijft de netwerkactiviteit op Chainlink hoog, vergeleken met de dip van maart tot juli. Het aantal dagelijks actieve adressen lag vorige week gemiddeld op 7797, het hoogste aantal in 2025.

Toch doen grote investeerders, de zogeheten whales, een stap terug. Hun gezamenlijke holdings zijn gedaald naar een historisch dieptepunt van 539,07 miljoen $LINK-tokens op 18 augustus. Op dit moment staat dit aantal op 539,62 miljoen tokens.

Daarnaast heeft de token van Chainlink, $LINK, de bredere cryptomarkt de afgelopen tijd overtroffen met een stijging van meer dan 40% in de afgelopen maand, voornamelijk gedreven door de narratieven rond RWA-tokenisatie. Het is dan ook momenteel een van de beste altcoins in augustus.

$LINK is on the edge of changing the trend towards upwards against $BTC.



Made a higher low, and started to rally.



What's the plan for this? Basically buy the dip and trade the trend upwards.



It looks great for the upcoming years. pic.twitter.com/vfQfE5Yzb1 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 24, 2025

Tijdens de maandagse Aziatische sessie handelde LINK vlak onder de $26. De munt is begonnen met consolideren rond dit niveau, waar het zich inmiddels zo’n week bevindt na een sterke stijging vanaf minder dan $16 eerder deze maand.

Regelgevend kader in Japan

De timing van de samenwerking valt samen met de groeiende regulatoire steun voor digitale valuta in Japan. De Financial Services Agency (FSA) verwacht al volgende maand de eerste aan de yen gekoppelde stablecoin goed te keuren. Fintechbedrijf JPYC bereidt zich voor om de uitrol te leiden.

Met de samenwerking met Chainlink verstevigt SBI Group zijn rol als koploper in de snel ontwikkelende digitale financiële markt van Japan. De deal onderstreept bovendien dat Japan klaar is om gereguleerde stablecoins en getokeniseerde activa te omarmen, wat op zijn beurt kan dienen als blauwdruk voor bredere adoptie in de Azië-Pacifische regio.