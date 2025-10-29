Cardano voorspelling: ADA jaarlijks de beste crypto koers in november

De Cardano koers is in een week tijd met ~1% gestegen ondanks het grotere herstel van andere bekende crypto’s. Volgens experts is november juist de maand waarin ADA het hardst omhoog gaat. Waarom stijgt Cardano juist in die maand en kan hij dit historische patroon herhalen in 2025?

In het Cardano nieuws van vandaag bespreken we een fascinerend patroon, dat laat zien dat ADA vaak stijgt in november. Deze stijgingen bedragen dan ook meer dan 100% en schetsen een positief beeld voor ADA in de komende maand.

November de beste maand voor Cardano

Analisten hinten dat Cardano momenteel een zwaar ondergewaardeerde crypto is. Omdat de menigte weinig aandacht besteedt aan de altcoin, zien we geen recente pump in de ADA koers. Zelfs na het gigantische nieuws van een AI integratie binnen het Cardano ecosysteem, deed de koers niet veel.

Maar geduldige investeerders worden mogelijk beloond, we gaan het zien in november. Dit is niet alleen historisch de beste maand voor crypto in het algemeen, maar ook voor Cardano.

Crypto trader Tyler Burke deelde gisteren een interessant overzicht van Cardanos koersactiviteit in de maand november. De altcoin noteert namelijk enorme stijgingen in deze maand. De grootste was aan het begin van de 2021 bull run en de laatste twee waren meer dan 100%. Als Cardano dit jaar opnieuw omhoog klimt in november, wordt dat de derde keer op rij dat ADA stijgt in deze maand.

Cardano experiences explosive growth in Novembers. Don't sleep on ADA. pic.twitter.com/eNfkZ58UeD — TYLER BURKE (@IMTYLERBURKE) October 28, 2025

In een zeer bullish scenario, zien we dit jaar een herhaling van het patroon van 2020. Hierin was ADA echter een paar cent per muntje waard, dus daarom rekenen we niet op een 2800% stijging. Maar het is zeker mogelijk dat ADA opnieuw stijgt naar $3,10, of net iets hoger. Vanuit hier zou dat een toename van ruim 380% zijn.

Als Cardano dit jaar nog een kans krijgt voor een grote rally, dan moet het haast wel in november zijn. Het feit dat crypto historisch het beste presteert in deze maand kan een positief effect hebben op het sentiment van investeerders. En als andere grote cryptomunten stijgen, is het ondenkbaar dat Cardano als #10 grootste cryptomunt achter blijft liggen.

Experts zeggen dat Cardano sterke technologie heeft en aan de koers is te zien dat hij veel ruimte heeft om te herstellen. Enkel omdat de menigte momenteel geen interesse toont in ADA, wil niet zeggen dat hij geen enorme bull run mee kan maken.

ADA koers verwachting – Hoeveel kan Cardano waard worden in november?

De Cardano koersverwachting is veel momentum verloren door de oktober crash, maar het is nog niet voorbij voor de altcoin. Met november voor de deur, kan de interesse in crypto – en Cardano – sterk toenemen. Dan maakt ADA mogelijk een einde aan zijn downtrend die al meerdere maanden loopt. En met nog ruim 300% aan ruimte om te stijgen richting z’n all-time high, kunnen investeerders veel winst maken als dit gebeurt.

Tot die tijd beweegt de Cardano koers onder zijn moving averages van 30 dagen (geel) en 200 dagen (blauw). Dit vormt een sterke barrière rond $0,73 die ADA eerst moet breken om verder te kunnen herstellen. Vanuit daar is de psychologische weerstand van $0,80 belangrijk om in de gaten te houden. Een breuk hierboven maakt de weg mogelijk vrij naar $1.

ADA koers grafiek – Bron: TradingView

Veel cryptomunten hebben een neutrale Relative Strength Index (RSI). Maar de RSI van Cardano ligt onder de neutrale 50 en dat betekent dat bearish druk hoog blijft op korte termijn.

Er is altijd een kans dat Cardano plotseling gaat stijgen. Maar we gaan ervan uit dat als Cardano stijgt, dat er tekenen zullen zijn. Een RSI boven de 50, een breuk van $0,80 en hogere interesse in crypto zijn drie belangrijke signalen om op te letten. Daarmee kan ADA in november boven $1 breken en misschien zelfs naar $2 stijgen, zijn hoogste punt sinds de bull run van 2021.

Maar als de interesse in crypto stijgt in november, is Cardano niet de enige die zal profiteren. Zo zijn er veel ondergewaardeerde altcoins en meme coins die nog veel meer ruimte hebben om te stijgen dan ADA. Daarom houden traders hun ogen open voor veelbelovende cryptomunten die kans hebben om te exploderen in november.

