Cardano uit downtrend: ADA koersdoel van $1,22 in zicht

In de afgelopen week is de Cardano koers met 28% gestegen naar $0,75. Door deze significante stijging is ADA uit een downtrend gebroken die sinds november 2024 loopt. Crypto analisten kijken uit naar een 62% pump richting het volgende koersdoel van $1,22. Wat gaat Cardano doen in de rest van juli, nu altcoins een comeback maken?

Zit er naast de recente Bitcoin ATH meer achter de recente stijging van Cardano? Dat is wat we in het artikel van vandaag bespreken. Daarnaast kijken we naar een technisch overzicht van de Cardano koers om te bepalen wat de altcoin verder kan gaan doen in juli.

Waarom stijgt Cardano?

Veel altcoins zijn gestegen als gevolg van de all-time high die Bitcoin vorige week neerzette (en tot aan vandaag bleef verbeteren). In het geval van Cardano zijn er mogelijk ook andere factoren die bijdragen aan zijn koerstijging.

Een van deze factoren is het stijgende aantal actieve gebruikers op de Cardano blockchain. Uit gegevens van Artemis blijkt dat dit aantal sinds eind met is gestegen van 23k naar 27k. Er is in de onderstaande grafiek veel volatiliteit te zien, maar de recente piek laat zien dat het aantal actieve gebruikers weer naar de hoogtes van begin 2025 klimt.

Cardano actieve gebruikers – Bron: Artemis

De hogere activiteit op de Cardano blockchain ondersteunt meer gebruik van ADA, wat koersstijgingen met zich mee kan brengen.

Naast het toenemende aantal actieve gebruikers, lijkt het vooral speculatie te zijn die de Cardano koers doet stijgen. ADA ligt nog ruim 75% onder zijn all-time high van de 2021 bull run en wordt hierdoor wellicht beschouwd als ondergewaardeerd.

JUST IN: Alex Becker says "I think #Cardano is going to do exceptionally well. $ADA is good technology, I think Cardano has a really good shot at being long-term technology, I would go with Cardano." pic.twitter.com/AXxMVSpxpM — Angry Crypto Show (@angrycryptoshow) July 13, 2025

Volgens analisten en influencers is de Cardano blockchain “goede technologie” en kan het hierdoor goed presteren in de volgende bull run. Maar gebaseerd op technische indicatoren, kan de huidige rally van Cardano zich wellicht voortzetten.

Cardano koers verwachting voor juli

Naast een sterke psychologische weerstand bij $1, staat er weinig in de weg voor een verdere rally van de Cardano koers in de komende weken. Het niveau van $1 is cruciaal om te monitoren als ADA verder stijgt, want de altcoin piekte in december 2024 niet ver boven dit niveau.

Maar zoals eerder gezegd, is de Cardano koers uit een downtrend gebroken die loopt sinds december. Dit geeft ADA een kans om geleidelijk terug te stijgen naar de vorige piek. Als de altcoin boven $0,75 weet te blijven, ligt hij in een nieuwe trading range die loopt to $0,95. na het doorbreken van deze weerstand, kan ADA opnieuw het niveau van $1 proberen te claimen.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Uiteraard is hiervoor meer bullish momentum nodig. Cardano profiteert, net als andere bekende cryptomunten van Bitcoin’s recente stijging. Maar ondanks enkele signalen, is het begin van een altcoin season is nog niet duidelijk te zien. Wanneer de Bitcoin dominantie onder 60% daalt, is het wellicht gepast om te zeggen dat altcoins weer echt gaan stijgen.

Zoiets kan in juli nog gebeuren, maar het kan ook nog meer dan een maand duren. Dit is wellicht een goede kans om posities op te bouwen voordat altcoins pas echt de lucht ingaan. En hoewel sommigen hun geluk zoeken in grote altcoins zoals Cardano, kijken anderen juist naar nieuwe cryptomunten die in een bull run nog veel harder kunnen stijgen.

Hieronder kijken we naar een opkomend project dat veel aandacht heeft gekregen van vroege investeerders en potentie heeft om een gat in de markt te vullen.

De nieuwe coin voor content creators?

SUBBD is een bestaand platform dat hechte relaties tussen creators en fans aanmoedigt. Het platform breidt uit door middel van zijn nieuwe utility token, $SUBBD. Met deze tokens profiteren zowel investeerders, als creators en fans van exclusieve voordelen. Om die reden kan deze token veel waard worden, vooral als deze door de markt wordt opgepikt.

