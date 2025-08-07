Cardano Midnight airdrop uitgedeeld – 250 miljoen NIGHT tokens geclaimd in 24 uur

Binnen 24 uur na de start van de Cardano Midnight ($NIGHT) airdrop zijn al meer dan 250 miljoen $NIGHT-tokens geclaimd, een indrukwekkende start voor het privacygerichte project. De airdrop versterkt niet alleen het Cardano ($ADA) ecosysteem, maar valt samen met een technisch bullish koerspatroon.

In dit artikel gaan we dieper in op deze airdrop en wat dit betekent voor Cardano.

Meer dan 250 miljoen $NIGHT geclaimd in recordtijd

Cardano-oprichter Charles Hoskinson deelde in een bericht dat binnen 24 uur na de lancering al meer dan 250 miljoen $NIGHT-tokens zijn geclaimd. Dit wijst op vroege momentum en groot vertrouwen in het groeipotentieel van de token.

De Midnight Foundation is deze week officieel begonnen met de airdrop van de $NIGHT-token. Het claimproces is opengesteld voor holders van $ADA, $BTC, $ETH, XRP en andere cryptocurrencies. De $NIGHT-token is ontwikkeld met de focus op privacygerichte toepassingen en wordt verspreid via een gefaseerd initiatief dat de Glacier Drop heet.

Already 11000 redemptions for 250,000,000 night! I'm blown away by the progress — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 6, 2025

De claimportal is toegankelijk via midnight.gd. Gebruikers die op het moment van de snapshot op 11 juni minimaal $100 aan ondersteunde assets bezaten, komen in aanmerking en hebben 60 dagen de tijd om hun $NIGHT-toewijzing te claimen.

Opvallend is dat Cardano-holders het grootste deel van de airdrop ontvangen. 50% van de totale $NIGHT-voorraad is gereserveerd voor $ADA-holders. Bitcoin-holders volgen met 20%, terwijl de overige 30% wordt verdeeld onder gebruikers met $ETH, XRP, $SOL, $BNB, $AVAX en $BAT, in verhouding tot de USD-waarde van hun bezittingen tijdens de snapshot.

Hoskinson: Midnight tilt Cardano naar hoger niveau

De oprichter verwacht ook dat Midnight een sleutelrol zal spelen in het naar een hoger niveau tillen van Cardano.

Volgens Hoskinson kan de verwachte adoptie van Midnight ervoor zorgen dat het handelsvolume en de zichtbaarheid van de $NIGHT-token groter worden dan die van andere Cardano Native Tokens. Die activiteit zou op zijn beurt de veiligheid, schaalbaarheid en prestaties van Cardano onder zware belasting zichtbaar maken.

Hoskinson gaf verder aan dat het enthousiasme van het team voortkomt uit het feit dat Midnight niet alleen het Cardano-ecosysteem versterkt, maar ook op het platform zelf draait.

Wanneer een project als Midnight succesvol wordt, trekt dat de aandacht van zowel gebruikers als ontwikkelaars, die vervolgens ook interesse kunnen krijgen in het onderliggende netwerk: Cardano.

Ter context: Hoskinson is sinds de introductie van Midnight in november 2022 nauw betrokken bij het project. Sindsdien is het in ontwikkeling. Midnight heeft inmiddels aanzienlijke institutionele interesse gewekt, met meer dan 100 samenwerkingen die door Hoskinson zijn bevestigd. Maar wat betekent deze grote airdrop voor de koersverwachting van Cardano?

Wat betekent de Midnight airdrop voor Cardano?

Cardano handelt momenteel op $0,74, een stijging van 2,35% in de afgelopen 24 uur. De koers heeft een dalend wigpatroon gevormd, gekenmerkt door lagere toppen en hogere bodems. Opvallend is dat de supportlijn in een minder scherpe hoek daalt dan de weerstandslijn: een teken dat verkopers nog actief zijn, maar aan kracht verliezen.

Analist Crypto Front herkent dit patroon en stelt dat het niet alleen is gevormd, maar ook al is doorbroken. Volgens hem is de Cardano-koers na een beweging vanaf de weerstandslijn weer teruggekeerd naar datzelfde niveau. Dit suggereert dat de voormalige weerstandslijn nu als support fungeert.

Cardano koers. Bron: TradingView

Crypto Front deelt een optimistische blik op de toekomst van Cardano. Als het dalende wigpatroon zich op de gebruikelijke bullish manier voltrekt, zou de koers kunnen stijgen tot $1,35, een winst van ongeveer 101% ten opzichte van de huidige prijs.

Ook het bredere ecosysteem rondom Cardano groeit gestaag. Denk bijvoorbeeld aan projecten als Midnight, waarvan de recente airdrop een groot succes bleek. Zulke initiatieven versterken het netwerkfundament en kunnen het langetermijnpotentieel van $ADA verder ondersteunen.