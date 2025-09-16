Cardano koers klaar voor uitbraak – analist voorspelt ADA rally naar $1,25

Cardano ($ADA) staat klaar voor een mogelijke uitbraak, zo blijkt uit de huidige koersontwikkeling rond $0,8711 en de vorming van een symmetrisch driehoekspatroon. Terwijl whales fors accumuleren en het aantal holders blijft groeien, zien analisten signalen van opwaartse kracht. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Koersanalyse Cardano

Cardano staat op $0,8711 en heeft een symmetrisch driehoekspatroon gevormd, wat duidt op onzekerheid over de volgende koersrichting.

De bulls moeten de $ADA prijs boven de weerstandslijn krijgen om de overhand te nemen. Lukt dat, dan kan de koers stijgen naar $1,02. Bears zullen proberen de opwaartse beweging daar te stoppen, maar als de bulls doorzetten, kan de koers verder oplopen naar $1,17 en uiteindelijk $1,25.

Cardano koers. Bron: TradingView

Dit positieve scenario vervalt op korte termijn als de koers draait en onder de supportlijn zakt. In dat geval kan het paar dalen naar $0,78 en zelfs richting $0,68. Laten we de on-chain indicatoren beter bekijken:

Whales versterken vertrouwen in Cardano

On-chain data van 13 september laat zien dat whales binnen 24 uur meer dan 20 miljoen $ADA-tokens hebben verzameld. Dit is een van de sterkste accumulaties op één dag in de afgelopen weken en wijst op toenemend vertrouwen onder grote holders.

De whale-activiteit vond plaats rond de support van $0,86–$0,90 en versterkt daarmee de technische basis die zich aan het vormen is. De posities van grote holders vallen vaak samen met koersomslagen en zorgen voor zowel liquiditeitssteun als minder verkoopdruk.

Daarnaast is er volgens TapTools het aantal Cardano-holders inmiddels de grens van 3,125 miljoen gepasseerd. Dit cijfer volgt het aantal walletadressen dat $ADA on-chain aanhoudt en is de afgelopen tijd gestaag gestegen. Laten we kijken wat dit allemaal betekent voor de koersverwachting van Cardano.

Analist voorspelt ADA rally naar $1,25

Analist Ali Martinez merkte op dat de TD Sequential-indicator, een hulpmiddel om trenduitputting te volgen, nu een koopsignaal heeft afgegeven. Eerder voorspelde dezelfde indicator de recente top. Het huidige signaal verschijnt na een voltooide negentelling en wijst mogelijk op een verschuiving in het kortetermijnmomentum.

Daarnaast vergeleek Martinez de huidige prijsstructuur van $ADA met de vorige cyclus van 2018 tot 2021. In die periode bewoog Cardano lange tijd zijwaarts voordat een uitbraak plaatsvond en een grotere trend begon.

Cardano $ADA looks to be repeating its last cycle’s pattern. If so, the bull rally is still in its early stages! pic.twitter.com/kpcUMQo2Zv — Ali (@ali_charts) September 15, 2025

Opvallend is dat de weekly nu laat zien dat $ADA boven de zone van $0,55–$0,60 handelt, die eerder dit jaar als uitbraakniveau fungeerde. Op basis van de vorige cyclus zijn belangrijke niveaus om in de gaten te houden $1,15, $1,78 en $3,09. De analist zei: “Cardano lijkt zijn vorige cycluspatroon te herhalen,” en wees op vroege signalen van een bredere beweging. Dit maakt het één van de beste cryptomunten op lange termijn.

Trader Joe Swanson volgt ondertussen $ADA’s recente uitbraak uit een driehoekspatroon. Swanson benadrukte dat de zone $0,88–$0,90 stand moet houden om de opwaartse trend voort te zetten.

Zo verwacht hij dat bij een instandhouding van dat niveau, $1,25+ er haalbaar uitziet. Verliest de koers die zone, dan is een terugval waarschijnlijk.

Als de koers onder $0,88 zakt, ligt de volgende steun rond $0,82. Daaronder zijn $0,75 en $0,70 de volgende zones, die eerder deel uitmaakten van $ADA’s consolidatiefase. Op de daily staat de RSI rond 50, wat duidt op neutrale kracht zonder duidelijke trenddominantie.