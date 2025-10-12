Cardano koers herstelt na crash terwijl whales 140 miljoen ADA kopen

Cardano koers toont tekenen van herstel terwijl retail meebeweegt. Whales kopen 140 miljoen ADA ter waarde van $88 miljoen tijdens crash.

Wallets met 10 tot 100 miljoen ADA hebben hun bezit van 13,06 naar 13,20 miljard ADA vergroot, goed voor zo’n 140 miljoen tokens ($88 miljoen), ondanks een brede marktcrash en dalende ADA prijs. Opvallend is dat grote investeerders juist bij lagere prijzen instappen, terwijl ook retailbeleggers hun activiteit opvoeren. Is dit samenspel genoeg om de Cardano koers verder te herstellen?

Whales blijven kopen ondanks dalende Cardano koers

Data van Santiment laat zien dat de groep met 10 tot 100 miljoen ADA de afgelopen dagen bleef kopen, ook toen de cryptomarkt flink onder druk stond. Het totale bezit van deze groep steeg met 0,14 miljard ADA, wat duidt op vertrouwen in een stabilisatie op middellange termijn.

Dat deze wallets bleven holden in plaats van verkopen tijdens de crash, wijst erop dat ze verwachten dat de koers op korte termijn kan herstellen. Zulke gedragingen werden eerder gezien vlak voor periodes van consolidatie.

De Money Flow Index (MFI) bevestigt dit patroon. Deze indicator meet hoeveel geld een token in- of uitstroomt op basis van prijs en volume. De MFI vormde een hogere low, wat betekent dat er kapitaal de markt in kwam, ook toen de ADA prijs nog daalde. Dit wijst op een groeiende koopinteresse van zowel whales als kleinere investeerders in Cardano.

Cardano koers: technische signalen temperen optimisme

Ondanks de toename van de koopdruk blijven de technische indicatoren zwak. De Smart Money Index (SMI), die het gedrag van professionele traders weergeeft, is nog niet hersteld van de scherpe koersdaling eerder deze week. Hoewel de SMI licht opveerde, blijft het signaal zwak en wijst het op afwachtend gedrag onder grote marktpartijen.

De Relative Strength Index (RSI), die het momentum meet, toont geen bullish divergentie. Terwijl de prijs van ADA een lagere low maakte, volgde de RSI dezelfde richting. Dat betekent dat het verkoopmomentum nog niet volledig is verdwenen, ondanks dat de RSI waarde zelf in het oversold gebied bevindt.

Bovendien vormt de Cardano koers nog altijd een descending triangle patroon op de daggrafiek, een structuur die vaak neerwaartse druk behoudt zolang er geen overtuigende doorbraak omhoog plaatsvindt.

