Cardano koers stijgt 27% door toename instroom maar bull trap dreigt

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Juli 17, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Cardano ($ADA) is de afgelopen dagen met 27% gestegen, gedreven door een sterke instroom van kapitaal. Toch waarschuwen technische signalen voor een mogelijke bull trap, nu de koers dicht bij een weerstandszone handelt en liquiditeit onder de huidige prijs zich opstapelt.

In dit artikel gaan we dieper in op de koers, de mogelijke bull trap en wat dit betekent voor de koersverwachting van Cardano.

Koersanalyse Cardano

Cardano is op zondag boven de piek van 11 juni van $0,73 gebroken. Dit niveau komt ongeveer overeen met het 61,8% Fibonacci-retracementniveau op $0,72 (gemeten vanaf de top van 12 mei op $0,86 tot het dieptepunt van 22 juni op $0,51). $ADA heeft vervolgens een retest gedaan en vond de afgelopen twee dagen support rond $0,73. Op het moment van schrijven, donderdag, is de koers met 4% gestegen naar $0,78.

Cardano koers. Bron: TradingView

Als het supportniveau van $0,73 standhoudt, kan $ADA zijn opwaartse trend voortzetten richting de volgende weerstand rond $0,84.

Mocht $ADA echter een correctie ondergaan en onder de support van $0,73 sluiten, dan ligt er mogelijk een support rond het 50% Fibonacci-retracementniveau op $0,68. Dit valt samen met de 200-daagse Exponential Moving Average (EMA).

Drie signalen die wijzen op bullish momentum

Ten eerste is de open interest (OI), een maatstaf voor de totale waarde van openstaande futurescontracten, met ruim 3% gestegen tot $1,21 miljard, wat neerkomt op een toename van ongeveer $48 miljoen volgens data van CoinGlass.

Dit is de derde keer dit jaar dat de OI boven het niveau van $1,2 miljard uitkomt: eerder in maart, toen $ADA op $1,17 stond, en in januari, toen de koers rond $1 schommelde.

Dergelijke toestromen van liquiditeit worden doorgaans als bullish beschouwd en gingen eerder vooraf aan verdere prijsstijgingen.

Ten tweede toont data van de Spot Exchange Netflow, die het verschil tussen aan- en verkopen op exchanges meet, aan dat er de afgelopen week voor meer dan $14 miljoen aan $ADA is aangekocht.

Deze koopdruk heeft de huidige stijgende lijn van ADA ondersteund, met een koers van $0,7522 op het moment van schrijven.

Ten derde is de total value locked (TVL) in Cardano’s DeFi-protocollen de afgelopen dag licht gestegen, wat duidt op toenemende investeerdersactiviteit. Volgens DeFiLlama is de TVL nu gestegen tot $333 miljoen, wat wijst op een groeiend vertrouwen in het ecosysteem van Cardano.

Als de TVL verder blijft stijgen, zou dit extra ondersteuning kunnen bieden aan de accumulatietrend die zichtbaar is op zowel de spot- als derivatenmarkt, en de bullish positie van $ADA verder versterken.

Is er een bull trap in de maak?

Hoewel de recente koersstijging van Cardano wordt ondersteund door sterke liquiditeitsinstroom en positieve on-chain data, tonen technische indicatoren signalen die wijzen op een mogelijk naderende bull trap.

Uit de 24-uurs liquidatie heatmap blijkt dat de liquiditeit boven de huidige koers van $ADA beperkt is. Er bevinden zich slechts enkele liquidatiezones tot aan $0,78. Daarentegen is er een aanzienlijke concentratie aan ongevulde orders onder de huidige prijs, tot aan $0,68.

24-uurs liquidatie heatmap $ADA. Bron: Coinglass

De analyse toont een stijgende trendlijn die naar verwachting binnen enkele dagen naar beneden doorbroken kan worden, onder het niveau van $0,74. Aan de bovenkant vormt $0,844 een sterk weerstandsniveau dat een verdere stijging waarschijnlijk zal afremmen.

Met de huidige koers rond $0,75 is het aannemelijk dat $ADA eerst nog doorstijgt naar het cluster tussen $0,78 en $0,84, voordat een terugval plaatsvindt om de orders op lagere niveaus op te vullen. Dit patroon kan leiden tot een klassieke bull trap, waarbij long-posities worden geliquideerd.