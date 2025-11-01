Kan de Cardano koers stijgen na de Ouroboros Phalanx upgrade?

Grote Cardano wallets hebben in twee dagen ongeveer 70 miljoen ADA tokens gekocht, ter waarde van zo’n $42 miljoen. Deze toename brengt de totale whale holdings op het hoogste punt in vijf maanden. Adressen met 1 tot 10 miljoen ADA tonen daarmee duidelijk vertrouwen in het huidige prijsniveau. De meeste grote wallets blijven hun tokens holden in plaats van verkopen. Wijst dit op accumulatie in een fase waarin de Cardano koers stabiliseert?

Cardano koers houdt zijn steun vast

De Cardano koers bewoog de afgelopen dagen rond $0,61, na een koersdaling van circa 29% in de afgelopen maand. Ondanks deze daling neemt de verkoopdruk af, blijkt uit de Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Deze indicator vergelijkt twee voortschrijdende gemiddelden. De rode candles in het histogram worden kleiner, wat betekent dat het bearish momentum verzwakt.

Zolang de ADA prijs stabiel boven het recente dieptepunt blijft, kijken traders naar mogelijke prijsniveaus iets hoger in de huidige bandbreedte. De technische situatie van Cardano blijft zwak, maar tekenen van herstel nemen toe doordat whales ADA blijven kopen.

De momentumindicatoren van ADA verbeteren licht

De MACD probeerde de afgelopen maanden vaker een bullish crossover te vormen, maar dat mislukte telkens. Nu whales ADA blijven kopen terwijl het negatieve momentum afneemt, groeit de kans op een structurele trendomslag. Dat zou kunnen leiden tot een periode van herstel, zolang er voldoende handelsvolume aanwezig blijft.

De prijsactie past bij eerdere Cardano fases waarin accumulatie door grote wallets voorafging aan een kortdurende opleving. Of dat nu opnieuw gebeurt, hangt af van aanhoudende koopdruk en de algemene marktrichting.

De Cardano beveiligingsupgrade Ouroboros Phalanx

Developer Input Output bereidt de ‘Ouroboros Phalanx’ upgrade voor. De nieuwe beveiligingsaanpassing is bedoeld om grinding attacks te voorkomen, waarbij grote ADA bezitters het randomisatieproces in de blokselectie kunnen sturen.

Phalanx introduceert hiervoor een verifiable delay function (VDF). Deze cryptografische puzzel vereist echte rekentijd, waardoor aanvallers niet langer duizenden scenario’s tegelijk kunnen testen. De update zorgt voor meer veiligheid, hogere transactiesnelheid en sterkere decentralisatie.

Omdat Phalanx diep in het Cardano protocol wordt ingebouwd, volgt implementatie via een hard fork. Kan de Cardano koers hierdoor op termijn profiteren van meer vertrouwen in het netwerk?

🚨Big news for #Cardano! Introducing Ouroboros Phalanx — our latest upgrade that makes network attacks way harder and more expensive while enabling up to 30% faster transactions.

More secure. More efficient. More Cardano.

Technical & non-technical blogs below 👇: — Input | Output (@InputOutputHK) October 31, 2025

