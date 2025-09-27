Cardano koers op een cruciaal keerpunt – kan ADA 25% stijgen in oktober?

De Cardano koers is veel momentum verloren door de crypto crash van afgelopen week. Toch blijven crypto trading experts optimistisch over de altcoin. Met name nu oktober bijna begint, keert de hoop terug en groeien verwachtingen dat ADA kan herstellen in de komende weken. Een analist voorspelt dat Cardano $2 waard kan worden tegen kerst en $10 in de zomer van 2026.

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar de verwachtingen van crypto trading experts. Ook kijken we waarom oktober de kans biedt voor een 25% pump en een verder herstel voor de ADA koers.

Cardano kan stijgen in Q4 2025

Hoewel de Cardano koers dit jaar boven $1 wist te stijgen, wist de altcoin dit niveau niet vast te houden. En met de bearish druk van deze week is ADA zelfs onder $0,80 gedaald aan het eind van de week. Investeerders vrezen voor verdere dalingen en misschien zelfs het begin van een bear markt. Maar crypto analisten blijven hoopvol en denken dat het beste van de bull run nog moet komen.

Crypto trader Sssebi suggereert dat ADA deze kerst $2 waard kan worden en volgend jaar zelfs $10. Hij voorspelde verdere dalingen in september, maar een herstel in oktober.

If $ADA goes to $2 by Christmas and $10 by next summer, will you be able to hold until $10 or are you selling at $2? — Sssebi🦁 (@Av_Sebastian) September 24, 2025

Crypto analist Ali Martinez hoopte op een 25% herstel aan het begin van oktober, richting $0,95. Hiervoor is het nodig dat ADA herstelt naar $0,80. Gebeurt dit niet, dan zijn verdere dalingen nog mogelijk.

Echter biedt oktober nieuwe kansen, gezien we overgaan van een historisch bearish maand voor crypto, naar een van de betere maanden.

As long as Cardano $ADA holds $0.80, a rebound to $0.95 stays on the table. pic.twitter.com/W4lsBftZZa — Ali (@ali_charts) September 24, 2025

Hoewel ADA zijn ondersteuning bij $0,80 voor nu is verloren, is een herstel in oktober dus niet onmogelijk. Een sterke verandering van het marktsentiment is een belangrijke katalysator hiervoor.

Wat gaat Cardano doen?

Het verlies van de $0,80 is echter wel een probleem voor Cardano. Crypto analisten zoals Crypto Yapper voorspellen dat de altcoin verder kan dalen richting $0,69. Hij zegt dan ook dat de dagelijkse grafiek er niet al te best uitziet.

$ADA Breaking Down !#ADA Broke important support on the Daily chart



We could see a move all the way to $0.69



This chart is not looking very well to be honest



Do you still think #Cardano can hit a new ATH this cycle ? pic.twitter.com/KaDQiHqkHK — Crypto Yapper (@TheCryptoYapper) September 26, 2025

Maar op de wekelijkse grafiek ziet de situatie er minder ernstig uit. De Cardano koers krijgt nog steeds ondersteuning bij zijn 30-wekelijkse moving average (geel). Pas wanneer ADA de week duidelijk onder $0,735 sluit, kan hij dalen naar lagere support levels en ook onder $0,70 breken.

Hoewel Cardano oversold is op de dagelijkse grafiek, is de Relative Strength Index (RSI) op de wekelijkse grafiek nog neutraal. Dat suggereert dat er meer bearish druk nodig is om Cardano verder onderuit te krijgen. Dat is de reden dat veel investeerders op zijn minst wachten tot begin oktober. Als Cardano in oktober verder daalt, dan is het begrijpelijker dat de markt in paniek raakt.

Cardano koers grafiek – Bron; TradingView

Experts verwachten rond $0,70 een sterk herstel voor Cardano. En als we vanuit hier een nieuwe bull run binnengaan, kan het erg winstgevend worden om crypto te kopen tijdens de dip. De strategie van slimme investeerders blijft dan ook “Buy and Hold”, maar dan wel met geld dat je bereid bent om te missen of verliezen.

