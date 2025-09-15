De ADA koers lijkt bullish terwijl Cardano netwerk 113 miljoen transacties haalt

De Cardano koers beweegt rond $0,89, vindt steun bij $0,75 en het netwerk heeft zonder downtime 113 miljoen transacties verwerkt.

De Cardano koers staat rond $0,89. De prijs van ADA daalde in de afgelopen 24 uur met bijna 4%. Over de afgelopen week steeg de koers nog met 7,23%, maar in de afgelopen maand daalde ADA met meer dan 7%. Kan de Cardano koers ondanks dit toch weer snel kracht opbouwen?

De steunzone onder de Cardano koers

De Cardano koers vond in de afgelopen maanden regelmatig steun rond de $0,75. Deze prijszone heeft meerdere keren een verdere koersdaling voorkomen. Nu de ADA koers zich opnieuw boven dat niveau beweegt, blijft het een belangrijk referentiepunt voor zowel de bulls als de bears.

Volgens technische cryptoanalisten blijft $0,75 daarmee een belangrijke zone om in de gaten te houden. Als ADA daar standhoudt, kan dit een solide basis vormen voor een nieuw koersherstel.

Next key targets for Cardano $ADA are $1.15 and $1.25!

Cardano blockchain verwerkt miljoenen transacties zonder downtime

Naast de koersontwikkelingen blijft de Cardano blockchain zelf ook indruk maken. Het netwerk heeft inmiddels meer dan 113 miljoen transacties verwerkt zonder downtime. Deze betrouwbaarheid is zeldzaam binnen de sector en laat zien dat de blockchain, zelfs bij hoge activiteit, stabiel kan functioneren.

Voor developers betekent dit dat hun dApps zonder onderbreking kunnen draaien. Voor gebruikers geeft het vertrouwen dat transacties consistent en veilig worden uitgevoerd. In vergelijking met blockchains die kampen met hoge fees of netwerkstoringen positioneert Cardano zich als een schaalbare en efficiënte oplossing.





Cardano $ADA has processed over 113 million transactions and still holds a perfect record of zero downtime



Are you ready for what's next on Cardano?

Charles Hoskinson ziet Cardano als een duurzaam alternatief

Oprichter Charles Hoskinson zegt dat Cardano zich met unieke functies onderscheidt. Zo gebruikt het netwerk het Extended UTXO model, dat de transacties schaalbaarder maakt. Daarnaast biedt Cardano non-custodial staking, waarbij ADA holders beloningen ontvangen zonder hun tokens af te staan. Ook het governance systeem is volledig on-chain ingericht, waardoor alle beslissingen decentraal worden genomen.

Volgens Hoskinson bewijst dit dat Cardano stappen zet waar Ethereum nog altijd mee worstelt. Hij ziet deze unieke combinatie van schaalbaarheid, duurzaamheid en decentralisatie als de basis voor langdurige groei.





CARDANO IS WHAT ETHEREUM WAS MEANT TO BE

@IOHK_Charles says Cardano fulfills Ethereum's original vision with Extended UTXO model, Liquid, non-custodial staking and True on-chain governance

Cardano represents principle, resilience, and the future Ethereum…





Vooruitzichten voor de Cardano koers

De combinatie van koersbewegingen en een betrouwbaar netwerk zet Cardano in een bijzondere positie.

De recente prijsontwikkelingen tonen aan dat de ADA koers nog steeds actief op zijn steunzones reageert, terwijl de infrastructuur van de Cardano blockchain bewijst dat deze groei ondersteunt. Daarmee ontstaat een fundament dat zowel voor traders als developers interessant blijft.



