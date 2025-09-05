Cardano koers kritieke $0.80 niveau – ADA trader voorspelt oktober trend

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 5, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Cardano koers is vandaag met 0,9% gestegen en verdedigt hiermee een belangrijk ondersteuningsniveau. Een Nederlandse crypto analist voorspelt dat de altcoin in oktober een sterke stijging mee kan maken. Kan Cardano zijn cruciale support bij $0,80 verdedigen of volgt er een 10% crash naar $0,72?

In onze Cardano verwachting van vandaag kijken we naar het niveau van $0,80 als belangrijke support voor een ADA rally in oktober. Ook kijken we aan de hand van een korte technische analyse wat de altcoin op korte termijn kan gaan doen.

Crypto analist voorspelt ADA rally naar $1,24

Nederlandse crypto analist, Michaël van de Poppe, suggereert dat Cardano zwaar ondergewaardeerd is. De ADA koers is daarom mogelijk klaar voor een grote breakout, wat ook kan zorgen dat het Cardano ecosysteem verder groeit.

Met $0,80 als sterke ondersteuning ziet de analist het niveau hieronder als een uitstekend instappunt. Om dat in perspectief te brengen: de Cardano koers bereikte in 2021 een all-time high van $3,10, dat is 387% hoger dan $0,80. Als Cardano opnieuw een doorbraak maakt, dan is zo’n stijging niet onmogelijk, ook niet in 2025.

#Cardano is an interesting ecosystem. It's still in a blind spot for most, but has seen some traction.



Price is building up for a big breakout, and fundamentally, the ecosystem grows.



This project is building on top of $ADA, watch our recent episode here:… pic.twitter.com/iRXLpNlpzj — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 4, 2025

Op kortere termijn verwacht Michaël dat de Cardano koers stijgt naar een nieuwe range tussen $1 en $1,24. Dat betekent een mogelijke stijging tot wel 50% in de komende periode.

Analisten kijken vooral uit naar oktober. Zo voorspelt de markt een 87% kans dat de eerste spot Cardano ETF binnenkort goedkeuring krijgt. Deze ETF kan Cardano voorzien van extra liquiditeit. In combinatie met groeiende interesse vanuit retail investeerders, zorgt dit voor veel bullish momentum en dat is wat een stijging naar $3,10 dit jaar nog mogelijk maakt.

Aan het begin van september kan Cardano nog veel volatiliteit laten zien. Maar met een verwachte ADA rally in oktober, is elke dip een aantrekkelijk punt om in te stappen of meer Cardano te kopen.

We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Analyse Cardano koers

De Cardano koers beweegt zich onder zijn 30-daagse gemiddelde (geel) bij $0,856, de volgende grote weerstand. Aan de onderkant krijgt ADA ondersteuning, niet alleen bij $0,800, maar ook bij zijn 200-daagse gemiddelde (blauw) bij $0,727.

Als Cardano in staat is om boven $0,80 te blijven of zelfs boven $0,85 te breken, dan is dat een sterk signaal dat ADA voorlopig zijn bodem heeft bereikt. Dat weerspiegelt de verwachting dat momenteel een sterk instappunt is voor Cardano. Volgens crypto analisten heeft de Cardano blockchain uitstekende technologie, maar is de lage koers enkel een gevolg van een gebrek aan adoptie.

Cardano koers grafiek – Bron: tradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Cardano toont een gebrek aan bullish druk, omdat deze vlak onder de neutrale 50 ligt. Dit maakt stijgingen boven weerstandniveaus lastiger. Maar als de interesse in Cardano weer groeit, stijgt de RSI en daarmee ook de bullish druk op de koers.

Dat maakt Cardano een van de beste altcoins om vast te houden op langere termijn. Maar wat als je op zoek bent naar altcoins met meer potentie op korte termijn? Traders kijken massaal naar een nieuw project dat kortgeleden zijn deuren heeft geopend voor de eerste investeerders.

Virtueel meme coins minen

PEPENODE ($PEPENODE) is een gloednieuwe meme coin met zijn eigen unieke vorm van utility. Waar Cardano een ecosysteem is voor developers, is PEPENODE een ecosysteem voor miners. Zo kun je je eigen virtuele mining nodes aanschaffen en upgraden. Met deze virtuele miners verdien je passief meme coins zoals Dogecoin of Pepe, zonder dat je speciale hardware hoeft aan te schaffen.

$PEPENODE is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en biedt extra voordelen voor de vroege vogels. Zo krijg je een lage prijs en de mogelijkheid om te staken voor enorme beloningen. Ook krijgen presale investeerders exclusieve mining nodes. Hoe eerder je investeert, hoe lager de prijs en hoe hoger de staking beloningen (momenteel 2582% op jaarbasis). Koop $PEPENODE vandaag nog, voordat de prijs stijgt.