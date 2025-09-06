Cardano koers vormt falling wedge: bulls mikken op $0,94

De Cardano koers beweegt in een falling wedge met steun rond $0,83 en weerstand op $0,92. Analisten zien een doel bij $0,94.

De Cardano koers bewoog na weken van zijwaartse prijsactie rond $0,83 en liet een vallend wigpatroon zien. Dit is een technisch patroon dat vaak duidt op het einde van een dalende trend en opwaartse beweging kan inluiden. Op de 4-uursgrafiek is duidelijk te zien dat de wig bijna uitloopt, wat de kans op een uitbraak vergroot. Kan de Cardano koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Cardano koers houdt steunzone vast

Rond $0,82 tot $0,83 ligt een belangrijke steunzone. Deze zone valt samen met de 0,786 Fibonacci retracement, die op $0,8268 ligt. Fibonacci retracements zijn wiskundige niveaus die analisten gebruiken om mogelijke steun of weerstand te bepalen.

Zolang de Cardano koers boven deze steun blijft, behouden bulls de overhand. Als bears het niveau doorbreken, kan de prijs zakken richting de regio rond $0,78.

Weerstandsniveaus en mogelijke uitbraak

Bij oplopende koopdruk liggen de eerste weerstanden rond $0,86 tot $0,88. Boven dit gebied ligt de 0,382 Fibonacci retracement op $0,92. Een doorbraak van dit niveau zou de wig bevestigen en ruimte openen richting $0,94.

Volgens crypto analist @ali_charts is dit het logische koersdoel als de formatie volledig naar boven uitbreekt. De structuur van de wig suggereert bovendien dat begin september een geschikt moment is waarop de Cardano koers een duidelijke richting kan kiezen.

Technische betekenis van de vallende wig

Een vallende wig ontstaat wanneer de koers lagere toppen en lagere bodems maakt binnen samenkomende trendlijnen. Het patroon laat zien dat het neerwaartse momentum afneemt en bulls langzaam terrein winnen. Zodra de bovenste trendlijn doorbroken wordt, volgt vaak een versnelde stijging.

Bij Cardano versterken de Fibonacci niveaus dit scenario. Het samenvallen van de steun bij $0,83 en de weerstand bij $0,92 geeft traders houvast voor mogelijke volgende stappen.

