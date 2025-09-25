Cardano koers vormt double top terwijl de whales 460 miljoen ADA kopen

De whales kopen 460 miljoen ADA voor $375 miljoen, terwijl LTH’s verkopen en de Cardano koers tussen een double top en steun balanceert.

In slechts drie dagen tijd hebben de whales ongeveer 460 miljoen ADA tokens gekocht, met een totale waarde van ruim $375 miljoen. Tegelijkertijd hebben longterm holders (LTH’s) hun verkooptempo opgevoerd tot het hoogste niveau in twee maanden. Deze tegengestelde bewegingen zetten de ADA prijs onder druk. Wat gaat de Cardano koers nu doen?

Cardano koers onder invloed van LTH verkoop

De verkoop door LTH’s weegt zwaar, omdat deze groep vaak een belangrijke rol speelt in de richting van de markt. LTH’s staan bekend om hun sterke overtuiging, dus wanneer zij toch besluiten crypto te verkopen, wijst dat veelal op afnemend vertrouwen.

In de afgelopen dagen is dit duidelijk zichtbaar geworden doordat het aantal verkochte ADA tokens door deze groep sterk is gestegen.

Hun gedrag heeft de bearish druk vergroot en zorgt ervoor dat de bears meer grip op de Cardano koers krijgen. Historisch gezien leiden dit soort bewegingen vaak tot verlengde koersdalingen.

De whales versterken hun handelspositie in ADA

Terwijl de LTH’s verkopen, nemen de whales juist het tegenovergestelde standpunt in. Wallets met tussen de 100 miljoen en 1 miljard ADA hebben in korte tijd massaal tokens gekocht. Deze koopactie ter waarde van $375 miljoen laat zien dat grote investeerders vertrouwen houden in het lange termijn potentieel van het Cardano netwerk.

Door zoveel aanbod uit de markt te halen, proberen whales de Cardano koers te stabiliseren. Dit beperkt de kans dat de ADA prijs direct verder wegzakt en geeft de bulls een betere uitgangspositie om een herstel in gang te zetten.

Cardano koers technisch onder druk

De Cardano koers staat nu rond $0,80. De afgelopen week daalde de waarde met circa 13% en over de afgelopen maand met bijna 5%. De all-time high staat op $3,10.

Technisch gezien vormt zich rond $0,80 een double top patroon. Dit is een bearish formatie waarbij een doorbraak naar beneden tot een forse correctie kan leiden richting de prijszone rond $0,69. Een dergelijke koersbeweging zou een daling van ongeveer 14% betekenen vanaf de huidige niveaus.

Een alternatief scenario ontstaat wanneer de ADA koers boven $0,80 standhoudt en terug beweegt richting $0,83 of hoger. In dat geval wordt de bearish structuur ongeldig en ligt de weg open naar de $0,90 prijszone.

