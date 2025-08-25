Cardano CEO Charles Hoskinson gefrustreerd: “ADA koers stijgt 156% maar dat is niet genoeg?”

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Cardano ($ADA) CEO Charles Hoskinson uit zijn frustratie: ondanks dat de $ADA koers dit jaar al met 156% is gestegen en zelfs beter presteerde dan Bitcoin, vindt hij dat dit niet genoeg is.

Terwijl hij wijst op de onderwaardering van Cardano’s technologische vooruitgang, zien analisten parallellen met eerdere cycli die kunnen wijzen op een nieuwe grote uitbraak. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Cardano.

Cardano CEO baalt ondanks 156% $ADA stijging

Cardano kende dit jaar een indrukwekkende stijging, met de $ADA koers die inmiddels 156% hoger staat en daarmee zelfs beter presteert dan Bitcoin. Toch laat CEO Charles Hoskinson merken dat hij gefrustreerd is, omdat de markt volgens hem nog altijd onvoldoende waarde toekent aan de technologische vooruitgang en de groei van het ecosysteem.

🔥Hoskinson fires back at ADA critics:



“ADA is up 156% this year, outperforming BTC. But that's not good enough, is it?”



“From $0.25 to nearly $1, strong governance, major launches… yet, it has to be $3 or else it’s a scam.”💀 pic.twitter.com/vbIrf3APzX — Coin Bureau (@coinbureau) August 24, 2025

Terwijl $ADA zich positioneert als een van de sterkst presterende grote cryptocurrencies van 2025, blijft de waardering achter bij de ontwikkelingen binnen het netwerk. Cardano boekt vooruitgang op het gebied van schaalbaarheid, smart contracts en toepassingen in de echte wereld, maar ziet deze innovaties nog niet volledig weerspiegeld in de koers. Toch lijkt hier mogelijk verandering in te komen.

Cardano vormt structuur voor nieuwe uitbraak

De prominente analist Dan Gambardello stelt dat Cardano momenteel een koerspatroon laat zien dat sterk lijkt op de cyclus van 2021, terwijl Ethereum ondertussen nieuwe records neerzet.

In een video op X vergeleek hij Cardano’s huidige afstand tot de all-time high met de situatie waarin Ethereum begin 2021 zijn record brak. Destijds bereikte Ethereum in januari 2021 nieuwe hoogtepunten, terwijl Cardano rond $0,38 handelde, zo’n 240% onder de piek van $1,398 uit 2018. Kort daarna steeg $ADA met maar liefst 751% naar de nieuwe all-time high van $3,10 in september 2021.

Gambardello wees erop dat de munt zich binnen een ‘broadening wedge’ bevindt, met hogere toppen en hogere bodems. Volgens hem kan dit patroon leiden tot versnelde koersstijgingen zodra Cardano boven de weerstand uitbreekt, wat de weg kan vrijmaken richting een retest van de all-time high.

Ondanks de recente daling benadrukte hij dat $ADA al meer dan 300% is gestegen vanaf de bearmarkt-bodems, met een piek van bijna 500%. Wel verloopt de groei trager dan bij Ethereum.

Wat gaat Cardano doen?

Ondertussen stelde crypto-analist Alex Clay in een aparte analyse dat Cardano het koersverloop van de cyclus 2019–2021 weerspiegelt en zich nu in een ‘re-accumulatiefase’ bevindt, die een uitbraak kan voorafgaan. Volgens de door hem gedeelde grafiek beweegt $ADA momenteel onder de macro mid-zone van $1,00–$1,20, met weerstand in de supplyzone van $2–$3, hetzelfde niveau dat de vorige cyclus de rally afremde.

In 2020 steeg $ADA van onder $0,10 naar bijna $3. Clay suggereert dat een vergelijkbaar pad de munt nu boven $5 kan brengen, goed voor meer dan 450% winst ten opzichte van de huidige koers. Dit volgt volgens hem een driestappenplan: accumulatie, re-accumulatie en rally. Zodra Cardano de mid-zone weerstand doorbreekt, wordt dit scenario volgens Clay ‘zeer reëel’.

Koersverwachting Cardano. Bron: Alex Clay/X

Ook Dan Gambardello voorspelde eerder dat $ADA weerstand zou ondervinden rond $1,03, maar dat een rebound de koers kan opstuwen naar $1,25 en zelfs $2. In een meer bullish scenario ziet hij Cardano zelfs doorstoten naar $10,02.

Kortom, in combinatie met de kritiek van Hoskinson op de ‘beperkte’ stijging van 156%, zien verschillende analisten vergelijkbare patronen met eerdere koerscycli. Deze historische overeenkomsten zouden kunnen wijzen op aanzienlijke bewegingen voor Cardano; het als een van de best presenterende altcoins kan maken.