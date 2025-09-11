Bullish signaal: Cardano koers blijft boven de 20-week moving average

De Cardano koers blijft boven de 20-week MA. Cryptoanalisten wijzen op technische kracht, terwijl de Chang hard fork in aantocht is.

Auteur Dirk van Haaster



Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Cardano koers blijft boven de 20-week moving average (MA). Dit gemiddelde wordt vaak door traders gebruikt om te bepalen of een trend op lange termijn bullish of bearish is. Het feit dat ADA boven dit niveau blijft, geldt als teken van kracht. Volgens Nederlandse cryptoanalist Michaël van de Poppe kan dit duiden op meer ruimte omhoog. Zal de Cardano prijs hierdoor inderdaad verder stijgen?

Cardano koers laat technische kracht zien

Van de Poppe wijst erop dat de Cardano koers zowel in dollars als tegenover de Bitcoin een belangrijke steun heeft behouden. De 20-week MA is daarbij niet verloren gegaan. In technische analyses wordt dit gezien als een signaal dat de bulls de controle behouden.

Hij stelt daarnaast dat de ADA prijs hierdoor in staat kan zijn om eerdere toppen te benaderen. Dit sluit aan bij het herstel dat sinds begin september 2025 bij meerdere altcoins zichtbaar is.

Request 3 – $ADA



Some #Altcoins have already shown strength and will continue to show strength.



Watch the recent @new_era_finance episode on the #Cardano ecosystem:https://t.co/oVdBUseVOM



It's above the 20-Week MA on both pairs and held a crucial support. I think there's way… pic.twitter.com/kg6AYb8nln — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 10, 2025

Belangrijke ontwikkelingen in het Cardano netwerk

De Cardano blockchain staat bekend om zijn onderzoeksgerichte ontwikkeling. Een belangrijke update is de komende Chang hard fork. Deze upgrade breidt de governance functies uit en verbetert de smart contract functionaliteit. Daarmee wordt het netwerk nog aantrekkelijker voor developers die gedecentraliseerde applicaties willen bouwen.

Naast de protocol updates zijn er ook steeds meer toepassingen die in de praktijk gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn digitale identiteitsoplossingen, supply chain tracking en DeFi protocollen.

Dankzij de lage transactiekosten en energiezuinigheid kiezen ontwikkelaars steeds vaker voor Cardano in plaats van Ethereum.

De Cardano koers in het licht van de bredere marktcontext

De huidige stand van de Cardano koers past in een bredere beweging waarbij de altcoins meer terrein winnen tegenover Bitcoin. Institutionele partijen tonen een toenemende interesse in alternatieve blockchains. Dit ondersteunt de vraag naar tokens zoals ADA.

Toch blijft de cryptomarkt gevoelig voor externe invloeden zoals regelgeving of macro-economische gebeurtenissen. Cardano laat op dit moment echter zien dat het sterker presteert dan veel andere crypto projecten.

