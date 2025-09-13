Bullish pennant zichtbaar op XRP koers: Hoe hoog gaat Ripple stijgen?

De XRP koers beweegt rond $3,10 na een stijging van 9,95% in een week. Technische patronen en tokenisatie versterken het herstel.

De XRP koers beweegt opnieuw rond de grens van $3,10. In de afgelopen 24 uur steeg de prijs met 2%, terwijl er over de afgelopen week een stijging van bijna 10% zichtbaar is. Op maandbasis noteert de token echter een daling van 6,59%. Wat kunnen we nu van de Ripple koers verwachten?

XRP koers breekt uit technisch patroon

De recente beweging volgde op een uitbraak uit een dalend driehoekspatroon. Dit is een bekend technisch patroon dat vaak wordt gezien als signaal voor een mogelijke trendomslag. De uitbraak werd ondersteund door hogere koopactiviteit, met name door whales. Ook on-chain data liet zien dat er rond de $3 tokens zijn gekocht, wat als steunpunt fungeert.

Daarnaast vormt zich sinds juli een bullish pennant. Dit is een korte consolidatiefase waarbij de koers na een eerdere stijging tijdelijk zijwaarts beweegt. Zulke patronen worden vaak opgevolgd door een nieuwe beweging in dezelfde richting.

Invloed van adoptie en tokenisatie

Niet alleen de grafieken ondersteunen de huidige ontwikkeling. Ripple bouwt zijn netwerk verder uit via samenwerkingen in internationale betalingen. Een concreet voorbeeld is de test van Fosun Wealth, waarbij voor $328 miljoen aan aandelen van Sisram Medical via meerdere blockchains werd getokenized. Dit laat zien hoe XRP gebruikt kan worden als brug tussen traditionele financiële systemen en DeFi.

Deze toepassing versterkt het argument dat de XRP koers niet alleen afhankelijk is van technische signalen, maar ook van toenemende reële adoptie.

Analyse van analisten op X

Op X werd de uitbraak breed besproken. Analist @TheCryptoSquire wees op het technische patroon dat doorbroken werd.

Daarbij werd gewezen op candles en moving averages die positief uitvielen. Een andere analist zei dat het volume de doorslag moet geven of deze beweging standhoudt.

🚨BULLISH: $XRP is breaking out of this descending triangle. 📈



Eyes on the next move — this could be the start of something big. 🚀#XRP #Crypto pic.twitter.com/xEWsfMu3h1 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 12, 2025

