Bull run officieel of grote dump deze week? Financiële macroanalisten spreken

De Bitcoin ($BTC) markt staat deze week op scherp. Na de Amerikaanse government shutdown en zwakke arbeidsdata steeg $BTC tot boven $124.000. Terwijl analisten een bullish Q4 voorspellen, vragen beleggers zich af: zet de crypto bull run door, of volgt een forse correctie? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Shutdown jaagt Bitcoin omhoog

De belangrijkste factor achter de rally van afgelopen week was de sluiting van de Amerikaanse overheid, die woensdag om middernacht (EST) begon. Tijdens zo’n shutdown stoppen overheidsmedewerkers met werken en kan de overheid haar begroting niet gebruiken. Dit omvat ook de betaling van federale salarissen en andere overheidsuitgaven.

Marktdeelnemers zagen deze situatie als een belangrijke bron van economische onzekerheid en verwachtten dat de Federal Reserve hierdoor de rente zou verlagen tijdens de komende FOMC-vergadering eind oktober.

Volgens de FedWatch Tool van CME Group lag de kans op een Amerikaanse renteverlaging in oktober op ongeveer 89% op 30 september. Nadat de sluiting van de overheid later die middag werd bevestigd, steeg die kans echter tot 98%. Op dat moment begon Bitcoin, dat rond het niveau van $112.000 handelde, snel te stijgen.

Zwakke arbeidsmarktcijfers versterkten de stijging van Bitcoin verder. Op woensdag kwam het ADP Employment Report voor september uit op -32.000, terwijl de markt een stijging van +50.000 had verwacht. Deze cijfers ondersteunen de visie dat de Amerikaanse arbeidsmarkt afzwakt.

Volgens FedWatch prijst de markt nu vier extra renteverlagingen in tegen juni volgend jaar. Sinds het begin van de shutdown heeft de Republikeinse Partij aangegeven dat ze tijdens deze periode extra federale werknemers wil ontslaan.

Deze stap wordt gezien als een poging om de ontslagen door te voeren die voormalig president Donald Trump tijdens zijn ambtstermijn niet heeft kunnen realiseren. Als dit lukt, kan de huidige werkloosheidsgraad van 4,3% aanzienlijk stijgen. Met de reeds verzwakkende banencijfers zou een hogere werkloosheid de Fed kunnen dwingen tot verdere renteverlagingen. Maar wat betekent dit voor de koersverwachting van crypto?

Bull run officieel of grote dump deze week?

CryptoQuant meldde vorige week dat er in het vierde kwartaal opnieuw een bullish fase wordt verwacht, vergelijkbaar met die van vorig jaar. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de Bitcoin Bull Score Index zich in de laatste dagen van Q3 2025 bewoog tussen 40 en 50 – dezelfde niveaus als aan het einde van Q3 2024. Volgens de index markeren deze waarden de drempel waarop marktomstandigheden bullish beginnen te worden.

Bitcoin Bull Score Index.

Ook vorig jaar, toen de index boven de 50 uitkwam, zette een sterke stijging in: de Bitcoin-koers steeg destijds van $70.000 naar $100.000, voor het eerst in de geschiedenis. Daarnaast is het vierde kwartaal traditioneel een sterke periode voor Bitcoin, met doorgaans positieve prijsontwikkelingen.

Wat gaat Bitcoin doen?

Op de weekly sloot Bitcoin met een koers van $123.482 op het hoogste weekslot ooit, wat een stijging van meer dan 10% in één week betekent. Aan het begin van deze week, op maandag, handelt $BTC rond $124.000.

Als de stijgende trend zich voortzet, kan de koers verder oplopen richting het psychologische niveau van $130.000.

Bitcoin koers.

De Relative Strength Index (RSI) op de weekly noteert 64, boven het neutrale niveau van 50, wat aangeeft dat het bullish momentum toeneemt. Daarnaast staan de lijnen van de Moving Average Convergence Divergence (MACD) op het punt een bullish crossover te vormen, terwijl de afnemende rode histogrambalken wijzen op het verdwijnen van neerwaartse druk.

Kortom, alle signalen wijzen op een voortzetting van de bull run maar mocht het sentiment kantelen, kan een flinke correctie deze week alsnog roet in het eten gooien.