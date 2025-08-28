Na 10 dagen instroom nu een kleine BTC outflow: impact op Bitcoin koers?

De Bitcoin koers beweegt zijwaarts. De exchange flows en NUPL tonen tekenen van herstel, terwijl de buyers en sellers om controle vechten.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 28, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers bewoog de afgelopen week zijwaarts. In de laatste 24 uur was er slechts een kleine prijsstijging te zien. Zelfs op de korte termijn grafieken is nauwelijks beweging zichtbaar. Deze zijwaartse fase laat zien hoe de buyers en sellers in balans zijn. Breekt de BTC koers binnenkort weer door?

Spanning zichtbaar in Bitcoin koers en exchange flows

Een manier om de druk in de markt te meten is via de exchange net flows. Dit cijfer laat zien of er meer tokens naar exchanges gaan (inflows) of juist worden weggehaald (outflows). Hoge inflows wijzen vaak op verkoopdruk, terwijl outflows meestal op aankopen duiden.

De inflows lagen tien dagen op rij hoger dan de outflows. Op 24 augustus bereikte dit een piek van 6.775 BTC, een van de grootste inflows in maanden. Ook op 26 augustus bleef dit hoog met meer dan 4.200 BTC.

Vandaag veranderde dit beeld licht. Voor het eerst in tien dagen was er een kleine outflow van 192 BTC. Dat kan erop wijzen dat de verkopers terrein verliezen, al gaat het slechts om een bescheiden verschuiving.

De NUPL indicator geeft een hoopvol signaal af

Een andere interessante indicator is de NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) voor short-term holders. Dit zijn investeerders die hun Bitcoin korter dan 155 dagen holden. De NUPL meet hoeveel winst of verlies zij ongerealiseerd in hun wallets hebben.

Sinds half juli is deze NUPL bijna 90% gedaald. De waarde zakte van 0,152 naar 0,012 op 25 augustus, het laagste punt in drie maanden. Inmiddels is de indicator licht hersteld naar 0,026, maar dit ligt nog steeds vlak bij eerdere bodems.

In de afgelopen maanden leidde een lage NUPL vaker tot een herstel van de Bitcoin koers. Op 5 juni bijvoorbeeld, toen de NUPL rond 0,04 lag, steeg de BTC prijs van ongeveer $101.600 naar boven $110.000. Een vergelijkbaar patroon was zichtbaar op 22 juni en 2 augustus, toen de BTC koers na een dip opnieuw omhoog ging.

Belangrijke prijsniveaus voor de Bitcoin koers

Op dit moment beweegt de Bitcoin koers rond $111.000.

Wanneer de inflows opnieuw toenemen, kan de BTC koers onder $108.600 zakken en verdere verliezen opleveren. Als de buyers daarentegen de lichte outflow vasthouden en de NUPL trend zich herhaalt, kan de Bitcoin koers boven $112.300 sluiten en doorstijgen richting $116.500 en $118.400.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!