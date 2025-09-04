Bitcoin koers worstelt in ‘rode september’ – kan BTC $125.000 bereiken voor oktober?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Bitcoin ($BTC) koers worstelt in ‘rode september’, maar kan $BTC dit jaar de vloek doorbreken en nog voor oktober richting $125.000 stijgen? Historisch gezien is september vaak negatief, maar met sterke ETF-instroom, bedrijfs-treasuries en een mogelijke renteverlaging door de Fed lijkt 2025 gunstiger dan eerdere jaren. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin koers worstelt in ‘rode september’

Markten bewegen vaak in patronen, en ook crypto laat een seizoensritme zien dat doet denken aan wat al lang in de aandelenmarkt wordt waargenomen. Dit ritme is vooral zichtbaar wanneer je kijkt naar hoe bepaalde maanden zich jaar na jaar gedragen.

Volgens gegevens van CoinGlass liggen de gemiddelde rendementen in augustus rond de 1%, terwijl de mediane prestaties eerder neigen naar een verlies van zo’n 7%.

Historische rendementen Bitcoin. Bron: Coinglass

Scherpe terugvallen in augustus zijn onder andere een daling van meer dan 19% in 2015 en bijna 14% in 2022. Zelfs in bullish periodes, zoals 2020, voegde Bitcoin minder dan 3% toe – een teken dat augustus vaak eerder momentum afkoelt dan versterkt.

September blijkt nog uitdagender. Het is de enige maand waarin zowel het gemiddelde als het mediane rendement voor Bitcoin negatief is, met ongeveer 3%. Negen van de afgelopen dertien septembers sloten af met verliezen, waaronder zo’n 13% in 2019 en 7% in 2021.

Mogelijke verklaringen zijn onder meer portefeuillebalancering na de zomer, liquiditeitsverschuivingen terug naar traditionele markten, en belastinggerelateerde aanpassingen door Amerikaanse partijen.

Bitcoin doorbreekt septembervloek in 2023

Na zes jaar op rij met verliezen in september doorbrak Bitcoin in 2023 eindelijk de negatieve reeks. Een cruciale katalysator kwam op 29 augustus, toen een federaal hof van beroep oordeelde dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de aanvraag van Grayscale om zijn Bitcoin Trust om te zetten in een spot-ETF ‘arbitrair en onredelijk’ had afgewezen.

Het vonnis zorgde voor extra momentum in september 2023, waardoor Bitcoin die maand met zo’n 4% steeg. Ook de Amerikaanse Federal Reserve hielp het sentiment, door de rente stabiel te houden na 11 verhogingen in 12 vergaderingen sinds maart 2022.

In 2024 werkten de macro-economische omstandigheden mee: de Fed verlaagde op 18 september de rente, de eerste verlaging sinds maart 2020. Diezelfde maand kreeg de cryptomarkt nog een opvallende impuls. Op 16 september 2024 werd World Liberty Financial gelanceerd, een project dat al snel werd verbonden aan Donald Trump.

Doorbreekt Bitcoin opnieuw de ‘rode september’ vloek?

Bitcoin gaat september 2025 in met de last van de geschiedenis. Dit jaar oogt de achtergrond sterker dan in eerdere neerwaartse cycli.

Spot Bitcoin-ETF’s boeken nog steeds miljarden aan omzet en zijn uitgegroeid tot een toegangspoort voor institutioneel kapitaal. Door 2025 heen hebben worstelende bedrijven bovendien hun toevlucht gezocht tot Bitcoin-treasurystrategieën om hun financiële problemen te keren.

Uit China kwam in augustus nieuwe speculatie, met geruchten dat de autoriteiten mogelijk stablecoins zouden toestaan die gekoppeld zijn aan de offshore yuan. Tot nu toe hebben functionarissen dat echter niet bevestigd.

Een nieuwe renteverlaging wordt ook breed verwacht tijdens de vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) op 16 en 17 september, wat kan leiden tot hernieuwd bullish momentum. Laten we de koersverwachting van Bitcoin beter bekijken:

Kan $BTC $125.000 bereiken voor oktober?

De Bitcoin koers begon de week positief en herstelde maandag licht na een correctie van bijna 5% in de week ervoor. Op dinsdag sloot $BTC boven het 100-daags Exponential Moving Average (EMA) op $110.720, waar die op woensdag consolideerde. Op donderdag, ten tijde van schrijven, noteert de koers rond de $110.900.

Als $BTC het herstel weet vast te houden, kan de rally zich uitbreiden richting de weerstand op $116.000; vervolgens richting de $125.000.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) op de daily staat op 45 en nadert het neutrale niveau van 50, wat wijst op een afnemend bearish momentum. Ook de Moving Average Convergence Divergence (MACD)-lijnen bewegen naar elkaar toe, terwijl de rode histogrambalken kleiner worden, een teken dat de neerwaartse druk afneemt.

Met de mogelijke renteverlaging door de Fed en andere positieve fundamentele ontwikkelingen lijkt Bitcoin dit jaar opnieuw de septembervloek te kunnen doorbreken en op korte termijn door te stijgen richting $125.000.