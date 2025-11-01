BTC ETF instroom richting $50 miljard: kan de Bitcoin koers hierdoor krachtig herstellen?

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: November 1, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Recente on-chain data van Glassnode toont opvallende signalen rond Bitcoin. De MVRV-indicator, die het verschil meet tussen de marktwaarde en de gerealiseerde waarde van tokens, beweegt richting niveaus die in het verleden vaak bij toppen voorkwamen. Volgens crypto-analisten wijst dit op oververhitting terwijl de BTC prijs rond $109.000 blijft schommelen. Hoe beïnvloedt dit de Bitcoin koers?

Bitcoin koers en de MVRV-ratio: wat zegt deze indicator echt?

De MVRV-ratio vergelijkt de totale marktwaarde van Bitcoin met de gemiddelde prijs waartegen tokens voor het laatst op de blockchain zijn verplaatst. Een waarde boven 1 betekent dat de meeste BTC holders een ongerealiseerde winst hebben, terwijl een waarde onder 1 wijst op verliezen.

Glassnode voegt hierop een extra laag toe via de zogeheten Extreme Deviation Pricing Bands. Deze banden tonen standaardafwijkingen rond het langetermijngemiddelde van de MVRV-ratio. Het doel is om perioden van extreme winst of verlies beter te herkennen.

In eerdere Bitcoin cycli lag de +2σ-band (ongeveer MVRV 3,2) vaak dicht bij piekniveaus van de Bitcoin koers. In 2017 en 2021 werd dat zichtbaar toen traders winst namen nadat dit niveau was bereikt. Dips tot rond -2σ (ongeveer 0,8) vielen juist samen met capitulatie en koopmomenten.

On-chain signalen wijzen op BTC-winstnemingen

De laatste meting van crypto-analist Ali Martinez laat zien dat Bitcoin sinds februari van $60.000 is opgelopen tot boven de $100.000. Belangrijke weerstandsgebieden lagen eerder rond $87.000 en $98.000, maar die zones zijn inmiddels minder relevant door de recente afkoeling van de markt.

De MVRV-ratio beweegt nu rond 2,4, een niveau dat in het verleden slechts in ongeveer 20% van de handelsdagen werd bereikt. Dit suggereert dat een groot deel van de BTC markt winstgevend is. Historisch gezien leidt dit vaak tot winstnemingen door langetermijnholders.

Tegelijkertijd ontstaan er signalen van distributie: terwijl de Bitcoin prijs eerder nieuwe highs bereikte, vormden MVRV metingen lagere toppen. Dat duidt erop dat oudere wallets BTC verkopen aan retail investeerders die later instappen.

Belangrijke macrosteun en kans op afkoelingsfase Bitcoin

Desondanks blijft het macroklimaat gunstig. De duidelijkheid over regelgeving na de Amerikaanse verkiezingen en een BTC ETF instroom van ongeveer $50 miljard dit jaar blijft steun aan de Bitcoin markt geven.

Toch verwachten sommige crypto-analisten dat een tijdelijke koersdaling richting het prijsgebied rond $100.000 de marktdruk kan verlagen zonder de bredere bulltrend te breken. De aangepaste MVRV data, waarbij de verloren BTC coins worden uitgesloten, laten vergelijkbare patronen zien: een strakkere liquiditeit, maar nog geen extreme Bitcoin euforie.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!