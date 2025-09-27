BTC dip nu, breakout straks? September crash kan Q4 bull run starten

De Bitcoin (BTC) koers staat deze maand flink in het rood. Op het moment van schrijven handelt BTC zelfs onder de $110K grens. Volgens bekend crypto analist CRYPTOBIRB is Bitcoin nu juist bezig met een gezonde reset. Hiermee kan de cryptoleider zich volgens de expert klaarmaken voor een bull run in het vierde kwartaal van dit jaar.

Waarom daalt Bitcoin deze maand? Waarom verwachten analisten een bull run? En wat betekent dit voor de Bitcoin koers in Q4 van dit jaar?

Bitcoin crash september – Bitcoin daalt onder druk van liquidaties

Op het moment van schrijven handelt de Bitcoin koers op $109.348 en is daarmee met 5,7% gedaald in de afgelopen 7 dagen. De cryptoleider doorbrak dan ook belangrijke niveaus, waaronder het voormalige supportniveaus op $115,5K en $112,3K.

Een belangrijke reden achter de dalingen, zijn de grote hoeveelheden aan liquidaties op de futures markt. In september werd er volgens gegevens van Coinglass tot nu toe $1,758 miljard aan long positions geliquideerd, tegenover $991 miljoen aan short positions.

Bitcoin liquidaties, bron: Coinglass

Ook zien de spot Bitcoin ETF’s behoorlijke uitstromen. In de afgelopen week was de net inflow volgens SoSoValue -$902,5 miljoen. Over de maand gezien, staat de net inflow nog wel in het groen met $2,57 miljard, maar de uitstroom van deze week illustreert dat de institutionele partijen zich tijdelijk terugtrekken.

Bitcoin spot ETF net inflow, bron: SoSoValue

BTC maakt zich volgens analist klaar bull run

Crypto analist CRYPTOBIRB (@crypto_birb) heeft, ondanks het bearish sentiment op de markt, een optimistische verwachting voor de Bitcoin koers in het vierde kwartaal van dit jaar. Hij beredeneert dit via een 11-delige post op X.

FEAR IS BACK



Bitcoin flips to bear mode at $109K as ATR hits 1-year low. Billions of longs wiped, but ETFs are pouring money.



This setup is explosive.



(Thread)🧵 pic.twitter.com/vH0TGJoJlm — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) September 26, 2025

Volgens de expert blijft de technische setup voor Bitcoin overeind ondanks de recente dalingen. Zo handelt Bitcoin nog altijd boven de 200-weken moving average van $53K en de 50-weken moving average van $99K.

Op dagelijks niveau staat de cryptoleider iets meer onder druk, maar blijft nog boven de 200-dagen moving average van $104.179. Wel heeft Bitcoin de 200-dagen BPRO van $112.400 doorbroken. Dit is een indicator gemaakt door CRYPTOBIRB zelf. Samen met de Relative Strength Index (RSI) van 37 wijst dit op bearish druk.

CRYPTOBIRB legt echter ook uit dat september bekend staat als een bearish maand. In de jaren waarin BTC wel winsten maakte in september, waren de percentages alsnog vrij laag.

Bitcoin maandelijkse rendementen, bron: Coinglass

Op basis van de mining activiteit, ziet het netwerk er volgens de analist echter stabiel uit. Hoewel dit niet een dip kan voorkomen, laat het wel zien dat Bitcoin sterker is dan velen geloven momenteel. De huidige stand van de Fear & Greed haalt CRYPTOBIRB hierbij ook aan. Deze staat volgens hem op fear met een waarde van 28 en historisch gezien volgt er dan vaak een bullish beweging.

Bitcoin koers verwachting – Wat doet BTC in Q4?

Het vierde kwartaal gaat bijna van start en een rally zou flink aangezwengeld kunnen worden door de recente renteverlagingen in Amerika. De rentes worden eind oktober mogelijk nog eens verlaagd wat voor meer liquiditeit op de markt zorgt. Daarnaast zijn er deze week wat verliezen te zien in de BTC spot ETF instroom, maar over het geheel gezien, blijft de institutionele interesse in Bitcoin toenemen. Ook kan een nieuwe Fed-voorzitter een bull run veroorzaken.

Zoals in de tabel hierboven te zien is, is oktober vaak een erg bullish maand. Om een bull run op gang te brengen in het vierde kwartaal, zal Bitcoin in eerste instantie boven het huidige supportniveau van $108,2K moeten blijven. Een doorbraak kan de BTC koers namelijk richting de $103,8K of zelfs de $100K duwen.

Bitcoin koers, bron: TradingView

Mocht het lukken om boven de $108,2K te blijven, dan zal BTC in oktober waarschijnlijk een aantal belangrijke weerstandsniveaus gaan doorbreken. Het gaat hier in eerste instantie om de voormalige supportniveau van $112,3K en $115,5K. Als Bitcoin dit opwaartse momentum vervolgens kan vasthouden met het hernieuwde optimisme, stoomt de cryptoleider door richting de $120K. De eerstvolgende target is dan de all-time high van $124,4K.

Mocht Bitcoin dit niveau in oktober al behalen, dan zullen de pieken in november en december mogelijk de $130K of zelfs $140K gaan aantikken.

Op basis van de analyse van CRYPTOBIRB zal Bitcoin in het vierde kwartaal flink pumpen. Het is echter altijd belangrijk om de support- en weerstandsniveaus goed in de gaten te houden. Zo kan de Fed bijvoorbeeld kiezen om de rentes niet verder te verlagen en dat zou voor flink wat druk zorgen. Bij een doorbraak neerwaarts zal de lage Fear & Greed index ook niet zo snel omslaan.

