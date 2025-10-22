Brale kiest XRP Ledger – Ripple koers verwachting november na RLUSD adoptie

Stablecoin uitgever Brale heeft officieel gekozen voor het XRP Ledger als platform voor gereguleerde stablecoins. Deze ontwikkeling versterkt de positie van XRP in de betalingssector en kan de Ripple koers verwachting voor november beïnvloeden.

Brale lanceert regulated stablecoins op XRPL

Het bedrijf kondigde de lancering aan via hun officiële Twitter account. Brale biedt nu de mogelijkheid om stablecoins direct op het XRP Ledger uit te geven en te beheren. Dit brengt compliant en programmeerbare digitale dollars naar een van de meest betrouwbare betalingsnetwerken in crypto.

We're thrilled to share that regulated stablecoins are now live on the XRP Ledger.



Brale supports issuing & managing stablecoins directly on XRPL, bringing compliant, programmable digital dollars to one of the most proven payment networks in crypto. @RippleXDev pic.twitter.com/vWBlueMtpa — brale (@brale_xyz) October 21, 2025

De keuze voor XRPL is strategisch. Het netwerk staat bekend om lage kosten en snelle transacties. Daarnaast heeft Ripple met @RippleXDev een sterk developer ecosysteem opgebouwd. De combinatie van deze factoren maakt XRPL aantrekkelijk voor regulated stablecoin uitgifte.

XRP nieuws toont bullish momentum voor november

De timing van deze aankondiging valt samen met positieve technische signalen voor de XRP koers. Onze Ripple koers analyse van vandaag weergeeft dat XRP stevig boven de $1,97 weekly support blijft handelen. Deze structuur blijft bullish ondanks recente correcties.

XRP koers analyse 22 oktober – Bron: Tradingview

Onze XRP koers analyse van vandaag voorziet dat een doorbraak boven $2,50 een rally kan triggeren richting $3,00 en $3,64 in november. Dit zou de volgende expansiefase markeren. Momenteel handelt XRP op $2,42. De 24-uurs range ligt tussen $2,55 en $2,42. Dit toont matige volatiliteit.

Cruciale Ripple koers niveaus voor crypto traders

Het handelsvolume van 130,33 miljoen XRP signaleert actieve deelname volgens onze Ripple koers analyse. Op de 4-uurs chart zien we weerstand nabij $2,55. XRP trekt nu terug naar de $2,40 support zone. Dit wijst op korte termijn verkoopdruk.

Desondanks behoudt XRP een sterke jaarwinst van 345%. Deze prestatie reflecteert het blijvende beleggersvertrouwen. Alleen een breuk onder $1,97 zou de setup verzwakken en een diepere correctie signaleren.

RLUSD adoptie kan de XRP verwachting versterken

De Brale partnership vergroot het nut van het XRP Ledger. RLUSD, de stablecoin van Ripple, krijgt nu meer distributiekanalen. Gereguleerde stablecoins vormen een groeiende markt. Bedrijven zoeken gereguleerde oplossingen voor digitale betalingen.

Deze ontwikkeling past binnen de bredere trend van institutionele adoptie. Banken en fintechs onderzoeken blockchain oplossingen voor grensoverschrijdende betalingen. Het XRP Ledger biedt hiervoor de infrastructuur.

Ripple koers vooruitzichten november

Onze crypto analisten blijven optimistisch over de XRP verwachting 2025. De combinatie van technische sterkte en fundamentele ontwikkelingen ondersteunt verdere groei. November kan een beslissende maand worden. Een XRP koers rally naar $3,64 is niet uitgesloten volgens onze technische analyse van vandaag.

We willen echter voorzichtigheid benadrukken. Crypto traders moeten de $2,50 tot $2,59 Ripple koers zone monitoren. Het terugwinnen van deze levels zou de neerwaartse trendlijn negeren. Totdat XRP de oude $2,71 support terugverovert, blijft het macro risico hoog.

