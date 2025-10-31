Houdt BNB koers stand boven $1070 terwijl whales bijkopen rond $1100?

De handelsactiviteit rond BNB blijft stabiel ondanks lichte schommelingen in het bredere marktbeeld. Het token beweegt al enkele dagen binnen een smalle bandbreedte, terwijl het handelsvolume consistent blijft en de liquiditeit toeneemt. Crypto-analisten zien vooral een structurele opbouw in het orderboek, met een duidelijke concentratie rond de prijszones waar eerder grote aankopen zijn gedaan. Kan de BNB koers hierdoor binnenkort stijgen?

BNB koers toont accumulatie onder belangrijke weerstand



De BNB koers beweegt al geruime tijd tussen ongeveer $1050 en $1175. In dit gebied vindt volgens verschillende technische crypto-analisten een fase van accumulatie plaats, waarin de bulls langzaam hun posities uitbreiden. Zulke periodes gaan vaak vooraf aan grotere koersbewegingen, omdat het aanbod hierdoor afneemt terwijl de vraag stabiel blijft.

Deze opwaartse trend begon eerder bij een herstel vanaf ongeveer $865, waarna het token met ongeveer 30% richting de huidige weerstand steeg. De daaropvolgende correctie blijft echter beperkt en de hogere bodems geven aan dat de bulls bereid blijven om BNB bij te kopen.

Crypto-analist BitGuru meldt dat een duidelijke doorbraak boven de vorige top ruimte kan creëren richting het prijsgebied van $1250 tot $1320. Dit zou in lijn zijn met eerdere impulsgolven op de BNB grafiek.

$BNB can retest its previous highs and a breakout above that level could open the door for a strong bullish run toward $1,250 – $1,320.



Market looks steady and preparing for the next leg up.#Binance pic.twitter.com/R7rXZR70qW — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) October 30, 2025

Stabiliteit in BNB handelsvolume en circulatie

Het BNB handelsvolume schommelt momenteel rond de $2,9 miljard per dag. Dit niveau past bij een markt waarin beleggers hun posities herstructureren, zonder dat er sprake is van paniekverkopen of extreme volatiliteit.

BNB heeft een circulerend aanbod van ongeveer 137 miljoen tokens op een maximaal aanbod van 200 miljoen. Door dit vaste aanbod blijft het risico op verwatering laag, wat gunstig is voor de prijsstabiliteit.

De totale marktkapitalisatie ligt boven de $150 miljard. Daarmee blijft BNB een van de grootste tokens binnen de crypto sector.

BNB koers vindt steun bij actieve vraagzones

De bulls blijven actief bij de lagere prijsniveaus rond $1070 tot $1090, waar het handelsvolume telkens oploopt. Dat duidt op een evenwicht tussen de bulls en bears. Bij elke terugval komt er extra vraag in de markt, wat neerwaartse koersbewegingen tot nu toe beperkt houdt.

Aan de bovenkant ligt rond $1120 tot $1175 nog een duidelijke verkoopdruk. Dit zijn prijsniveaus waar eerder winstnemingen plaatsvonden. Een overtuigende candle boven die zone kan volgens technische crypto-analisten een nieuwe opwaartse impuls voor de BNB koers in gang zetten.

