BNB koers behoudt structuur boven $1100 en richt zich op $1370 ATH

De BNB koers steeg met meer dan 4% in de afgelopen 24 uur, terwijl de maandelijkse winst bijna 11% bedraagt. On-chain data laat zien dat de koopactiviteit rond de $1070 prijszone toenam, vooral door de grotere wallets. De combinatie van stijgende vraag en nieuwe Binance integraties versterkt het vertrouwen in BNB als Web3 infrastructuur asset.

BNB koers vindt steun bij stijgende trendlijn

De BNB koers veerde op vanuit de koerszone tussen $1050 en $1070. Dat gebied fungeerde de afgelopen weken als belangrijke steun, wat wijst op hernieuwde koopkracht. Na deze opleving steeg de koers tot ongeveer $1130, waarmee de bulls opnieuw het initiatief namen.

Crypto-analisten zeggen dat een slot boven $1150 ruimte creëert voor verdere prijsstijging richting de volgende weerstandszone rond $1370, het niveau van het all-time high.

Als de koers desondanks onder de stijgende trendlijn zakt, ligt er volgens on-chain data nog een steun iets onder de $1000. Daar zagen analisten eerder accumulatie door zowel retailbeleggers als grotere wallets.

De vraag blijft ook sterk dankzij een combinatie van hogere handelsvolumes en toenemende liquiditeit op de belangrijkste BNB markten. Dat wijst op een verschuiving naar een meer risicobereide houding onder traders.

Volume en open interest van BNB tonen groeiend vertrouwen

CryptoQuant data geeft aan dat het handelsvolume korte pieken laat zien, vooral door actieve retailbeleggers. Zulke periodes van verhoogde activiteit duiden vaak op toenemende speculatie, maar in dit geval gaat het samen met de stijgende liquiditeit bij handelsparen op Binance. Daardoor wordt de stijging breder gedragen.

Daarnaast stijgt de open interest op de derivatenmarkten met ongeveer 4% tot bijna $1,8 miljard. Dat betekent dat meer traders leverage gebruiken om in te spelen op een mogelijke voortzetting van de trend. Volgens marktdata is de toename het duidelijkst bij de longposities, wat duidt op vertrouwen in een verdere koersstijging.

Hoewel een hogere leverage extra volatiliteit kan brengen, wijst de combinatie van stijgend volume, open interest en aanhoudende spotvraag op structurele sterkte binnen de BNB markt.

BNB koers behoudt positieve structuur

De BNB koers laat zien dat de markt zich in een fase van balans bevindt tussen retail enthousiasme en institutionele betrokkenheid.

Zolang de koers boven $1100 blijft en de trendlijn steun biedt, lijkt de opwaartse beweging intact. BNB profiteert daarbij van de bredere groei van het Binance ecosysteem en de toegenomen interesse in Web3 toepassingen.

