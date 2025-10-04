BNB koers stijgt meer dan 20% in week, breekt bullish flag en bereikt all-time high

BNB koers bereikt all-time high van $1.166 na bullish flag. Analisten wijzen op $1.200 als volgende niveau, terwijl hack voor onrust zorgt.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 4, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De BNB prijs heeft een nieuwe all-time high boven $1.166 bereikt. Deze koerssprong volgde op een doorbraak uit een bullish flag patroon, een technisch signaal dat vaak wijst op verder koersherstel. Bekende crypto-analisten zien hierdoor nu ruimte voor een volgende stap richting $1.200. Kan de BNB koers binnenkort opnieuw een all-time high neerzetten?

BNB koers laat technische analyses zien die op kracht wijzen

Volgens crypto-analist Henry brak de BNB-koers door een bullish flag. Dit patroon ontstaat wanneer de prijs na een sterke stijging tijdelijk zijwaarts beweegt binnen parallelle lijnen, waarna vaak een nieuwe uitbraak volgt. Henry meldt dat dit een teken is van aanhoudende koopdruk.

Hij wijst er daarnaast op dat BNB holders die in 2022 tijdens de dip tokens bleven holden, nu worden beloond. Toen de koers onder druk stond, werd ‘buy the dip’ veelvuldig toegepast door lange termijn investeerders.

De huidige prijsstijging van bijna 6% in de afgelopen 24 uur en meer dan 21% in de afgelopen week bevestigt volgens hem dat dit voor veel holders een winstgevende strategie was.

Daarnaast wijzen sommige marktvolgers op mogelijke BNB lange termijn doelen tot $2.000. Deze scenario’s zijn vooral gebaseerd op de voortdurende expansie van Binance als handelsplatform en het gebruik van BNB binnen dat ecosysteem.

$BNB is doing the same, which i told you earlier.



Bullish flag got a break, and the target is $1200 for the new ATH.



We are so close to that.



Cycle top vibes hitting different.



Congrats to the real diamond hands who held through 2022.



Finally, @cz_binance words true < Buy… pic.twitter.com/VZLGZTcaxI — Henry (@LordOfAlts) October 3, 2025

Binance CEO waarschuwt voor phishing na hack op X

Terwijl de BNB koers stijgt, kwam er ook nieuws over een beveiligingsprobleem. Binance CEO Changpeng Zhao maakte bekend dat zijn X account was gehackt. Hackers gebruikten het account om links naar phishing websites te verspreiden.

Deze sites probeerden gebruikers via Wallet Connect te laten inloggen en zo toegang tot hun fondsen te krijgen. Zhao waarschuwde direct dat niemand de links mocht openen. Kort daarna werkte het beveiligingsteam van Binance samen met X om het account te herstellen en de schadelijke berichten te verwijderen.

Dit incident laat zien dat zelfs bekende accounts op X kwetsbaar voor cyberaanvallen blijven. Gebruikers worden daarom aangespoord om de domeinen altijd zorgvuldig te controleren en nooit zomaar op links te klikken, ook niet wanneer deze van een ogenschijnlijk betrouwbare bron komen.

🚨 ALERT: CZ confirms BNB Chain's X account has been compromised.



Do not click on any links or connect your wallet. Stay safe! pic.twitter.com/GJYK5Fvh3O — Cointelegraph (@Cointelegraph) October 1, 2025

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!