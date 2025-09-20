BNB koers lijkt rijp voor verdere stijging ondanks recente all-time high

De BNB koers staat rond $986 na een maandstijging van 12%. Spot outflows en 58% longposities versterken het bullish momentum.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De BNB koers heeft deze week een nieuwe all-time high gehaald van net boven de $1000. On-chain data laat zien dat liquiditeit groeit, de spotmarkt stabiel vraag houdt en institutionele partijen actiever worden. Gaat het de Binance Coin koers daarom lukken om de stijging door te zetten?

Spotmarkt laat koopgedrag zien

Uit cijfers van exchanges blijkt dat er netto $819.000 aan BNB tokens is weggehaald. Dit betekent dat investeerders hun tokens uit exchanges halen en kopen voor langere termijn.

Wanneer tokens niet meer direct beschikbaar zijn op beurzen, neemt het aanbod af. Hierdoor kan elke nieuwe koopgolf een grotere impact hebben op de prijs. Historische data laat zien dat langdurige uitstroom vaker voorafging aan stevige rallies.

Zowel retail investeerders als institutionele partijen kiezen op dit moment voor kopen in plaats van verkopen. Dat versterkt het idee dat de huidige fase meer is dan kortstondige speculatie.

Derivatenmarkt ondersteunt de stijging BNB koers

De derivatenmarkt laat zien dat 58% van de posities long staat. Dit betekent dat de meerderheid van de traders inzet op verdere stijging.

Meer long posities zorgen vaak voor extra koopdruk. Tegelijkertijd kan een plotselinge daling risico geven op liquidaties, omdat hefboomposities (leverage) sneller worden uitgestopt. Voorlopig blijft de balans echter in het voordeel van de bulls.

De huidige BNB koers van $986 laat zien dat de munt dicht bij zijn all-time high van $1005 staat. Daarbij spelen drie factoren een rol. Ten eerste de spotmarkt waar tokens worden gekocht en van exchanges verdwijnen. Ten tweede de derivatenmarkt waar longposities de overhand hebben. Ten derde de consistente prijsstijging van ruim 12% in de afgelopen maand.

Samen wijzen deze signalen op een fase waarin BNB sterker wordt gedragen door zowel technische indicatoren als daadwerkelijk koopgedrag.

