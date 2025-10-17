Grote Binance Coin uitstroom van exchanges: corrigeert de BNB koers naar $1570?

De BNB koers beweegt rond $1145 na 9% exchange uitstroom. On-chain data toont minder winstdruk en een stabiele steunzone rond $1140.

Auteur Dirk van Haaster



Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De uitstroom van BNB tokens bij grote exchanges is de afgelopen dagen fors toegenomen. Tussen 11 en 15 oktober werd ongeveer 9% van het BNB van handelsplatforms gehaald. In totaal ruim 67.000 tokens die naar persoonlijke wallets zijn verplaatst. Dit vermindert de hoeveelheid BNB die direct verhandelbaar is en kan volgens crypto-analisten wijzen op een toenemende fase van holden. Kan dit de BNB koers binnenkort een herstelimpuls geven?

BNB koers stabiliseert na correctie

Na de recente koersdaling beweegt de BNB koers al enkele dagen zijwaarts rond $1140. Dat is een daling van 4% in de afgelopen 24 uur en circa 8% in de afgelopen week, maar nog altijd een stijging van bijna 19% vergeleken met een maand geleden.

Het handelsvolume is daarbij gedaald, wat erop wijst dat veel traders afwachten. Toch tonen on-chain cijfers dat een deel van de markt juist actief tokens koopt in dit gebied. Volgens data van Santiment en CryptoQuant is het aanbod op exchanges gedaald, terwijl de hoeveelheid tokens in langetermijnwallets licht is toegenomen.

De MVRV ratio duidt op mogelijke bodem voor BNB

De MVRV ratio, die de huidige marktwaarde vergelijkt met de gemiddelde aankoopprijs van tokens, geeft meer inzicht in de winstpositie van holders. Een hoge MVRV waarde betekent dat veel investeerders in winst staan, wat vaak samenvalt met lokale toppen.

Toen de BNB koers begin oktober richting $1300 ging, bereikte de MVRV ratio 2,4. Tijdens de daaropvolgende koersdaling naar ongeveer $1100 zakte deze naar 2,0. Dat niveau kwam overeen met eerdere lokale bodems, waarna er een kort herstel volgde.

De MVRV ratio ligt momenteel rond 2,1, wat historisch gezien een neutraal gebied is. Dit suggereert dat de meeste BNB holders hun posities behouden en dat er geen extreme winstdruk meer is.

Indicatoren tonen evenwicht tussen de bulls en bears

De Bull Bear Power (BBP) indicator, die de kracht van de bulls en bears via bewegende gemiddelden meet, staat licht negatief maar verbeterde de afgelopen dagen. Dit duidt erop dat de bears hun voordeel verliezen terwijl de bulls langzaam terrein winnen.

Ook de Relative Strength Index (RSI) beweegt rond de neutrale 50-grens. Dat betekent dat de BNB markt niet oververhit of oversold is. Zo’n evenwicht kan het startpunt zijn voor een nieuwe trend zodra de handelsvolumes toenemen.

