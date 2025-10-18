Kan de BNB koers herstellen naar $1300 na 20% daling in 5 dagen?

BNB koers is boven $1.050 met sterke ADX en 200 EMA. Kan het na 20% daling in 5 dagen herstellen richting $1300? De bulls blijven dominant.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 18, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De BNB prijs schommelt rond $1089 en noteert daarmee nog altijd ongeveer 10% winst ten opzichte van een maand geleden. Ondanks de recente volatiliteit blijft het handelsvolume hoog, met een stijging tot zo’n $6,7 miljard in één dag. Dat wijst erop dat de markt nog steeds volop in beweging is. Kan de BNB koers deze zone behouden, of staat er een nieuwe correctie voor de deur?

BNB koers blijft boven belangrijke technische grens

Technische data toont dat de BNB koers eerder op de daggrafiek een double top-patroon heeft gevormd. Zo’n patroon wijst vaak op uitputting van een stijgende trend. De neklijn lag rond $1050, maar de koers handelt nu duidelijk daarboven. Dat betekent dat BNB deze belangrijke zone voorlopig heeft behouden, wat de bulls meer speelruimte geeft.

De Average Directional Index (ADX) staat momenteel op 29, boven de grens van 25. Dat geeft aan dat de BNB markt een duidelijke richting heeft, al blijft de kortetermijntrend wisselvallig. Toch is de algemene trend volgens de 200 Exponential Moving Average (EMA) nog steeds positief. De BNB prijs beweegt namelijk boven deze langetermijnlijn, wat erop wijst dat er nog steeds sprake is van een opwaartse structuur.

De bulls blijven actief op de BNB derivatenmarkt

Data van CoinGlass laat zien dat er de afgelopen 24 uur veel activiteit op de derivatenmarkt was. BNB traders met longposities blijven hier in de meerderheid, wat op vertrouwen duidt dat de BNB koers kan blijven stijgen.

De belangrijkste liquidatieniveaus liggen volgens CoinGlass rond $1010 aan de onderkant en $1106 aan de bovenkant. Op deze niveaus worden posities het snelst geliquideerd bij sterke koersbewegingen.

De totale inzet op longs bedraagt ongeveer $32 miljoen, terwijl shorts uitkomen op bijna $28 miljoen. Dat evenwicht laat zien dat de markt verdeeld is, maar met een lichte voorkeur voor de bulls.

Wat betekent dit voor de BNB koers?

Zolang de BNB koers boven $1050 blijft, blijft de bredere trend opwaarts. De combinatie van een sterke ADX waarde en de positie boven de 200 EMA bevestigt dat er nog momentum aanwezig is. Een terugval onder deze grens kan dat beeld veranderen, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van.

Kort samengevat bevindt BNB zich in een stabiele consolidatiefase na een maand van groei. De bears raken daarbij terrein kwijt, terwijl de bulls de controle behouden binnen de huidige handelszone.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!