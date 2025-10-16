BlackRock sluit $40B AI deal – enorm BTC koers en Bitcoin miner effect

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) van BlackRock, Nvidia, Microsoft en xAi koopt $40 miljard aan datacentra. Deze zet is om de AI capaciteit van de bedrijven uit te breiden, maar brengt ook een gigantische arbitrage mogelijkheid met zich mee. Wat betekent dit voor de toekomst van crypto mining?

In het Bitcoin cryptonieuws van vandaag kijken we naar de recente deal van BlackRock, met een $40 miljard budget om uit te breiden op het gebied van AI.

Geld verdienen met BlackRock AI deal

De cryptomarkt probeert te herstellen van de schok van vorige week. Hoewel het sentiment vooral bearish is op korte termijn, groeit optimisme op langere termijn. Investeerders kijken uit naar nieuwe crypto wetten in de VS, die Bitcoin adoptie verder kunnen verhogen in het land. Maar na een recente deal van BlackRock, kan de Bitcoin mining sector flink worden opgeschud.

BlackRock en zijn AIP gaat $40 miljard aan datacentra overnemen om uit te breiden op het gebied van AI. Veelgebruikte AI diensten hebben een enorm vermogen nodig, waar videokaarten of GPU’s typisch worden gebruikt. Maar dit brengt een arbitrage mogelijkheid met zich mee voor crypto miners.

Uit een berekening blijkt dat BlackRock en Nvidia $8 miljoen per Megawatt besteden, terwijl miners op $3 miljoen per Megawatt worden ingeschat.

BLACKROCK & NVIDIA IN $40 B DATA CENTER TAKEOVER:



Macquarie is selling Aligned Data Centers for $40B, with press reports noting the platform is “poised to expand its capacity to over 5GW.”



>Implies a valuation of roughly $8M per MW of total data-center capacity (operating +… pic.twitter.com/hkwNjgVe8H — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 15, 2025

Videokaarten die voor mining worden gebruikt, zijn mogelijk ondergewaardeerd. De aandelenmarkt ziet mining bedrijven als volatiele crypto investeringen. De arbitrage ligt dus mogelijk bij aandelen van bedrijven zoals Riot Platforms, Hut 8 en IREN.

Als de aandelen daadwerkelijk ondergewaardeerd zijn, kunnen deze hard stijgen, vooral wanneer de Bitcoin koers weer omhoog schiet en de winst van miners toeneemt. Matthew Sigel suggereert dat de aandelen 150% tot 500% kunnen stijgen om te matchen met het aanbod van $8 miljoen per Megawatt.

Bovendien kunnen de stijgende aandelen ook een positieve invloed uitoefenen op de Bitcoin koers. De stijgingen trekken mogelijk meer aandacht naar de crypto sector, wat kan zorgen voor hogere liquiditeit. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

BTC koersverwachting – Wat gaat Bitcoin doen?

De Bitcoin koersverwachting probeert deze middag te herstellen boven $111.000, zodat hij verder kan klimmen richting $115.000. Echter zien we de afgelopen dagen dat de verkoopdruk sterk toeneemt naarmate $115.000 in de buurt komt. Ontdek hieronder waar je op moet letten in oktober voor de Bitcoin koersverwachting.

Mogelijk heeft Bitcoin dan ook meer tijd nodig om te herstellen na de crypto crash van vorige week. Met de tijd trekt het sentiment van crypto investeerders bij en dan keert liquiditeit terug naar de markt. Daarom denken velen dat nu een uitstekend moment is om crypto te kopen voor de bull run

Bitcoin koersgrafiek – Bron: TradingView

Bitcoins Relative Strength Index (RSI) ligt nog onder de neutrale 50 en weerspiegelt het feit dat het sentiment nog moet herstellen. Een lage RSI maakt het lastiger voor Bitcoin om door weerstanden te breken. Een aantal belangrijke niveaus om in de gaten te houden zijn de weerstanden bij $113.000, $115.000 en $115.800. Bitcoin kan op korte termijn ondersteuning krijgen bij $110.000 en $108.000.

Mogelijk trekt de nieuwe arbitrage mogelijkheid meer aandacht naar de cryptosector. Hiervan kunnen Bitcoin en altcoins profiteren. Verwachtingen voor het begin van een bull run in Q4 blijven hoog. Dit zorgt voor aanhoudende koopdruk wanneer crypto daalt. Maar traders kijken ook naar een nieuwe manier om crypto te minen.

Rijk worden met crypto mining

PEPEPNODE ($PEPENODE) is een nieuwe crypto game waarbij je crypto kan minen zonder daarvoor echte videokaarten te hoeven kopen. Je gebruikt de token zelf als middel om virtuele miners te kopen en je mining omgeving te upgraden. Hoe beter je miners en hoe eerder je begint, hoe meer crypto je verdient. Dit maakt PEPENODE een aantrekkelijke mogelijkheid om geld te verdienen, althans voor vroege investeerders.

De nieuwe crypto game moet nog gelanceerd worden, wat betekent dat je de kans hebt om vanaf het begin in te stappen. Ook verkoopt PEPENODE zijn token tijdelijk in een presale, met een vaste lage prijs. Tot zover heeft de presale heeft al $1,6 miljoen opgehaald, wat betekent dat er al veel interesse is in het project.

It's always where you least expect it..



But with PEPENODE you can ALWAYS expect bigger and better nodes 😉🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/2TYP9c3cJv — PEPENODE (@pepenode_io) October 16, 2025

In de huidige fase heb je tokens nog voor $0,001105 per stuk, maar in twee dagen wordt deze prijs verhoogd. Ook dit is een mechanisme om vroege investeerders extra te belonen. Ook krijg je de kans om hoge staking beloningen te verdienen, tot wel 700% APY voor degenen die vandaag beginnen met staken.