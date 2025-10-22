BlackRock stuurt $450M BTC en ETH naar exchange – verkopen of angst aanjagen

BlackRock heeft $450 miljoen aan Bitcoin ($BTC) en Ethereum ($ETH) verplaatst naar Coinbase Prime, wat de vraag oproept: verkoopt de vermogensbeheerder of probeert ze angst aan te jagen? In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

BlackRock stuurt $450M BTC en ETH naar exchange

BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van $11 biljoen, heeft onlangs een grote hoeveelheid Bitcoin en Ethereum verplaatst vanuit zijn ETF-wallets. Gegevens van Arkham tonen aan dat er 2854 BTC ter waarde van ongeveer $314 miljoen en 29.639 ETH met een waarde van circa $115 miljoen zijn overgemaakt naar Coinbase Prime, samen goed voor een totaal van $430 miljoen. Beide adressen zijn rechtstreeks gekoppeld aan BlackRock’s iShares Bitcoin Trust en iShares Ethereum Trust.

Deze transfers vallen samen met een zware week voor spot-ETF’s, waarin sprake was van aanzienlijke uitstroom. Alleen al vorige week werd er $1,23 miljard uit Bitcoin fondsen gehaald. Op 16 oktober werd een recorduitstroom van $536 miljoen geregistreerd, de grootste dag van deze maand, gevolgd door nog eens $366 miljoen op 17 oktober. Ook de koers heeft hierop gereageerd:

Bitcoin verliest support na afwijzing bij EMA’s

De koersbeweging van Bitcoin toont een duidelijke afwijzing bij de 20- en 50-daagse Exponential Moving Average (EMA), die samenvallen in de zone van $112.500–$113.800. De prijs is onder de gestippelde oplopende trendlijn gezakt en test opnieuw de bredere vraagzone rond $107.000–$105.000.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

De 200-daagse EMA bij $108.000 is eveneens veranderd in een weerstandsniveau na een mislukte opleving. De Relative Strength Index (RSI) bevindt zich rond 39, wat zwak momentum bevestigt en neerwaarts risico aangeeft als kopers deze zone niet weten vast te houden.

In deze technische context blijft de Bitcoin koersverwachting gericht op een retest van de dieptepunten van oktober, tenzij de bulls erin slagen het niveau van $112.000 terug te winnen.

Verkopen of angst aanjagen?

De overdracht van $450 miljoen aan Bitcoin en Ethereum door BlackRock naar Coinbase Prime zorgt voor speculatie over de ware intentie. Mogelijk bereidt de vermogensbeheerder zich voor op verkopen, aangezien de uitstroom uit spot-ETF’s vorige week opliep tot $1,23 miljard. Maar volgens sommige analisten kan het ook een strategische zet zijn om marktvrees te versterken in een periode waarin de Crypto Fear & Greed Index op 29 (‘fear’) staat.

Zo’n beweging kan ‘panic selling’ uitlokken en de prijzen drukken, precies het moment waarop grote spelers weer goedkoop kunnen instappen.

Smart money koopt opnieuw Bitcoin

Zo zijn crypto whales, die tussen de 100 en 1000 BTC bezitten, vaak aangeduid als ‘smart money’, stilletjes Bitcoin aan het accumuleren.

Bitcoin whales zijn aan het accumuleren. Bron: Alphractal

Dit gedrag is in het verleden een belangrijk signaal geweest voorafgaand aan grote crypto bull runs. Zowel in 2017 als in 2021 ging een periode van sterke aankopen door deze groep gepaard met forse koersstijgingen. Wanneer hun koopactiviteit vertraagde of stopte, volgden echter vaak scherpe correcties.

Hoewel het nog te vroeg is om van een pauze te spreken, wijst de aanhoudende groei van hun BTC-bezittingen erop dat het langetermijnvertrouwen in de markt overeind blijft.

Bovendien geldt deze activiteit nog steeds als een van de sterkste langetermijn bullish indicatoren voor Bitcoin, een patroon dat het waard is om in de gaten te houden.