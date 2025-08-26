BitMine koopt 4871 ETH voor $21,3 miljoen – Tom Lee voorspelt ETH bodem op $4300

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

BitMine heeft voor $21,3 miljoen 4871 Ethereum ($ETH) gekocht, terwijl Tom Lee en analist Mark Newton een bodem rond $4300 voorspellen. De koers zakte recent scherp richting $4400, wat beleggers alert maakt op een mogelijk keerpunt. Met een RSI die bijna oversold staat en afnemende beursreserves van $ETH, groeit de kans op een supply shock.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor de koersverwachting van Ethereum.

BitMine koopt 4871 $ETH voor $21,3 miljoen

In een recent bericht deelde Fundstrat-managing partner en BitMine Immersion-voorzitter Tom Lee inzichten van Managing Director Mark Newton, die voorspelde dat Ethereum ‘binnen 12 uur een bodem zal bereiken’ rond de $4300. Deze opvallende voorspelling zorgde voor opschudding onder handelaren.

“Mark is er weer bij. Hij voorspelt dat de $ETH-bodem in de komende uren wordt bereikt,” schreef Lee in zijn X-bericht.

“Ideaal gezien bereikt [Ether] binnen de komende 12 uur een bodem rond $4300, om daarna weer op te veren naar nieuwe hoogtepunten boven $5100, met een stijging richting $5400 à $5450,” aldus Newton in zijn analyse.

De voorspelling volgde slechts enkele uren nadat BitMine op 26 augustus 4871 $ETH had aangekocht, ter waarde van $21,3 miljoen. Deze aankoop wordt gezien als een bullish signaal te midden van de bredere terugval in de cryptomarkt.

Door de recente aankoop komt de totale $ETH-positie van BitMine uit op ongeveer 1,72 miljoen $ETH. Tegen de huidige koers vertegenwoordigt dit een waarde van circa $7,5 miljard. Volgens gegevens van CoinGecko blijft BitMine de grootste bedrijfsinvesteerder in Ethereum, met inmiddels 1,42% van de totale circulerende $ETH-voorraad in handen.

Wat gaat Ethereum doen?

Op het moment van schrijven handelt Ethereum rond de $4413, na een scherpe daling vanaf de zone rond $4800. Deze beweging wijst op een duidelijke neerwaartse trend, bevestigd door de dalende prijslijn. Volgens Fundstrat’s Mark Newton kan de koers verder zakken richting de $4300.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Mocht $ETH inderdaad richting $4300 dalen, dan is een herstelpoging mogelijk. De koers kan vanaf dat niveau weer opveren of de daling verder uitbreiden. De Relative Strength Index (RSI) staat momenteel rond de 39, wat in de buurt komt van de ‘oversold’ regio, maar er nog niet helemaal is. Dit wijst erop dat het bearish momentum nog steeds aanwezig is, al kunnen verkopers uitgeput raken als de RSI nog verder daalt.

Wanneer de RSI daadwerkelijk de ‘oversold’ voorwaarden bereikt, kan dit een rally ontketenen zodra Ether rond de $4300 dipte.

Op dit moment staat $ETH op $4413, wat dicht in de buurt is van het 61,8% retracement-niveau bij $4407. Dit niveau fungeert vaak als een cruciaal draaipunt voor mogelijke trendomkeringen, wat het een van de beste altcoins op korte termijn maakt. Als $ETH dit gebied weet vast te houden, ligt een rebound richting $4491–$4550 of hoger op korte termijn binnen bereik.

Daarnaast merkte Crypto Rover op dat er minder $ETH op gecentraliseerde platforms staat, wat het argument voedt dat kopers binnenkort te maken krijgen met een ‘supply shock’. Een minder liquide aanbod betekent dat biedingen sneller omhoog moeten om houders te verleiden te verkopen.