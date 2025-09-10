Bitcoin whales dumpen terwijl kleine beleggers blijven kopen – einde bull market voor BTC?

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 10, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Bitcoin ($BTC) laat een opvallend contrast zien: whales verkopen massaal terwijl kleinere beleggers blijven accumuleren. Langetermijnholders breken met hun gebruikelijke geduld en ook technische signalen wijzen op neerwaartse druk. Hieruit rijst de vraag: betekent dit het einde van de bull market voor $BTC?

Bitcoin whales dumpen terwijl kleine beleggers blijven kopen

Bitcoin laat een opvallend contrast zien. Terwijl whales munten naar exchanges blijven sturen, bouwen kleinere en middelgrote beleggers juist hun posities verder uit.

De exchange whale ratio, die meet welk deel van de instroom afkomstig is van de 10 grootste wallets, is gestegen van 0,44 op 5 september naar 0,53 op het moment van schrijven. De laatste keer dat dit niveau werd bereikt, op 21 augustus, daalde Bitcoin van $116.900 naar $108.300 in de dagen erna.

Whale-activiteit. Bron: CryptoQuant

De maandelijkse exchange whale ratio-grafiek laat bovendien zien dat whales de afgelopen 30 dagen onafgebroken $BTC naar exchanges verplaatsen, zelfs bij de kleinste prijsstijgingen. Meerdere lokale pieken in de indicator bevestigen dit patroon.

Tegelijkertijd wijst data van Glassnode op een opvallend contrast: terwijl whales afbouwen, nemen de zogeheten mid-size wallets (100–1000 $BTC) juist toe tot recordhoogtes. De groep met 1000–10.000 $BTC daarentegen verliest terrein.

Ook langetermijnholders geven een duidelijk signaal. Deze wallets bouwen normaal gesproken overtuiging op en verkopen zelden in periodes van zwakte. Maar dat beeld is sinds half juli veranderd.

Op 13 juli hielden ze nog 14,72 miljoen $BTC vast. Begin september was dat aantal gedaald naar 14,43 miljoen $BTC, het laagste niveau in drie maanden. Ongeveer 290.000 $BTC die uit sterke handen vertrekken, is geen klein getal; het laat zien dat zelfs de meest geduldige holders risico’s afbouwen of verkopen.

🚨BITCOIN MID-SIZE HOLDERS ARE STACKING WHILE WHALES ARE DUMPING!



100–1K BTC wallets hit record highs as 1K–10K whales share drops. pic.twitter.com/Zk9P5fEP6w — Coin Bureau (@coinbureau) September 9, 2025

Alles bij elkaar genomen schetst dit een verdeeld beeld. Laten we dan ook het technische plaatje bekijken om zo een beter beeld over de koersverwachting van Bitcoin te vormen.

Bitcoin oog in oog met bearish divergence

De on-chain data sluit naadloos aan bij de technische analyse. Tussen 28 augustus en 8 september zette Bitcoin lagere toppen neer, terwijl de Relative Strength Index (RSI), een graadmeter voor koopmomentum, juist hogere toppen liet zien. Dit verschil wordt een hidden bearish divergence genoemd.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Met andere woorden: het momentum lijkt te verbeteren, maar de prijsactie volgt niet mee. Vaak is dat een voorbode voor een volgende neerwaartse beweging.

Voor traders geldt dit patroon meestal als een waarschuwing voor trendcontinuatie naar beneden. Dat kan betekenen dat de dalende trend van $BTC zich maand-op-maand verder doorzet, inmiddels bijna 9% in de min in die periode.

Het belangrijkste niveau om te verdedigen voor de Bitcoin-prijs ligt rond $110.500. Als dat breekt, kan de bearish divergence samen met de verkoopdruk de deur openen naar $107.200, en als de druk aanhoudt zelfs naar $103.500.

Aan de andere kant zou een slot boven $113.500 de RSI-gedreven bearishheid ongeldig maken en de controle weer teruggeven aan de bulls.

Einde bull market voor $BTC?

Hoewel whales verkopen en bearish signalen zichtbaar zijn, is dit nog geen definitief einde van de bull market. Zolang $110.500 standhoudt en bulls boven $113.500 sluiten, blijft er kans op herstel en voortzetting van opwaarts momentum. Daarnaast staat september historisch bekend als een slechtere maand voor de cryptomarkt.