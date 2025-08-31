Bitcoin whale wisselt BTC in voor ETH: Kan de Ethereum koers profiteren?

Ethereum koers staat op $4441 na ETF uitstroom van $164 miljoen, whale buys en bedrijfsaankopen. ETH blijft 6,9% lager op weekbasis.

Ethereum ETF’s noteerden op 29 augustus een uitstroom van $164 miljoen. Dit gebeurde terwijl de Ethereum koers meer dan 6% was gedaald in de week daarvoor. Betekent dit dat de Ethereum koers verder zal gaan dalen?

Ethereum koers onder druk door ETF uitstroom

Volgens SoSoValue haalden beleggers op één dag $164,6 miljoen weg uit Ethereum ETF’s. De grootste uitstroom kwam bij Grayscale. Hun ETH en ETHE fondsen verloren samen bijna $90 miljoen. Fidelity zag $51 miljoen vertrekken en Bitwise nog eens $24 miljoen.

Andere aanbieders, zoals BlackRock, noteerden geen instroom of uitstroom. Het patroon leek sterk op dat van Bitcoin ETF’s, die dezelfde dag $126 miljoen kwijtraakten.

De uitstroom maakte een einde aan zes dagen van constante instroom. Tussen 21 en 28 augustus stroomde bijna $1,9 miljard in Ethereum ETF’s. Over de hele maand augustus lag de netto instroom op $3,87 miljard. Dat was fors minder dan in juli, toen $5,5 miljard werd genoteerd.

Ethereum koers bereikte nieuwe all-time high

Op 24 augustus bereikte de Ethereum koers een all-time high van $4953. Momenteel staat de koers rond $4450. In de afgelopen 24 uur steeg de koers met 2,30%. Op weekbasis daalde de koers met 6,87%, terwijl er in de afgelopen maand juist een stijging van 21,30% werd behaald.

Veel analisten wezen erop dat beleggers hun winst namen na deze sterke rally. Daardoor kwam er meer verkoopdruk op de ETF’s en de spotmarkt.

Bedrijven kopen steeds meer Ethereum

Niet alleen ETF’s spelen een rol. Ook bedrijven voegen Ethereum toe aan hun reserves. Cijfers van de Strategic ETH Reserve laten zien dat bedrijven 4,44 miljoen ETH holden, goed voor een waarde van $19,3 miljard. Daarmee bezitten zij 3,67% van de totale voorraad.

Dat is opvallend, omdat veel bedrijven tot nu toe vooral Bitcoin gebruikten als reserve. De verschuiving richting ETH wijst op meer vertrouwen in de rol van Ethereum binnen Web3.

Bitcoin whale wisselt BTC in voor ETH

Een opvallende beweging kwam van een oude Bitcoin whale. Blockchainplatform Lookonchain meldde dat deze whale 2.000 BTC, ter waarde van $217 miljoen, naar Hyperliquid stuurde en omzette in Ethereum.

Eerder in dezelfde week had dezelfde whale al meer dan $1 miljard aan BTC verplaatst en verkocht voor ETH. In totaal werd inmiddels 691.358 ETH gekocht, met een waarde van $3 miljard.

Volgens Lookonchain sluit dit aan bij de verwachting van een altseason, waarbij Ethereum vaak vooroploopt. Als Ethereum verder gaat stijgen, kan dit ook positief uitpakken voor andere veelbelovende altcoins zoals Bitcoin Hyper.

