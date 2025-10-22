Bitcoin whale opent $235M short – BTC koers manipulatie of goede gok

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 22, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers is gisteren richting $114k gestegen door groeiend optimisme onder investeerders. Het duurde echter niet lang voordat De markt weer terug in de rode cijfers dook te midden van Bitcoins daling naar $110k, was er een grote Bitcoin whale die $235 miljoen inzette op verdere koersdalingen. De whale liep risico om geliquideerd te worden als crypto terug naar boven ging.

Is deze crypto whale een insider of gewoon een slimme trader? In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we hoe de whale een riskante shortpositie opende op Bitcoin en of het toeval is dat deze short goed uitpakte voor hem.

Bitcoin whale opent $235m short – Crypto daalt na de tijd

Nu er gespeculeerd wordt over mogelijke veranderingen in de situatie met Trump en China, zijn er whales die er groot op inzetten. Zo was er gisteren een whale die een $255 miljoen longpositie opende op Bitcoin. Dat was voordat de koers richting $114.000 steeg. Vandaag duikt een whale van de oktober crash opnieuw op, met een $235 miljoen shortpositie op Bitcoin.

Terwijl Bitcoin daalde richting $110.000, opende de crypto whale zijn positie. Hierbij maakte hij gebruik van een hefboom van x10, met risico om geliquideerd te worden als Bitcoin zou stijgen. Velen denken dan ook dat een normale trader dit risico niet zou nemen met zoveel kapitaal. De whale wordt gezien als een insider.

BREAKING: The insider Bitcoin whale who profited from last week’s crash, currently short $235M with 10x leverage. pic.twitter.com/xX8gADLB5j — Jacob King (@JacobKinge) October 21, 2025

De manier waarop crypto de laatste dagen op en neer beweegt, ruikt volgens analisten naar marktmanipulatie en deze crypto whales spelen hierin mogelijk een rol.

Met de Amerikaanse regering in shutdown en onzekerheid over de markt, kan elk signaal zorgen voor een grote stijging of daling van de markt. Dit is ideaal voor crypto whales, al helemaal als ze meer weten dan de gewone traders.

THE $10B HYPERUNIT WHALE IS NOW SHORT $122M OF BTC



The whale who made $200M shorting the Bitcoin crash to $100K has now moved $30M to Hyperliquid and is shorting AGAIN…



It also appears that he has moved $540M of BTC to new wallets in the past week, $220M of which has been… pic.twitter.com/X6E2rQHrgu — Arkham (@arkham) October 20, 2025

Op het moment van schrijven ligt de Bitcoin koers weer op $108.000, ongeveer op hetzelfde niveau als gisteren aan het begin van de middag. In een week tijd is de grootste cryptomunt met 4,2% gedaald, dat reflecteert de onzekerheid onder investeerders.

Bitcoin verwachting na crypto dip

De Bitcoin koers werd gisteren bij $114.000 tegengehouden door sterke weerstand. Traders namen hun winst op en crypto whales openden grote shortposities. Wat volgde was een daling van ruim 5% richting $107.000. Toch proberen bulls de Bitcoin koers boven het 200-daagse gemiddelde te houden.

Als BTC boven deze support kan blijven, kunnen verdere dalingen worden voorkomen. In dat geval kan Bitcoin nogmaals proberen boven $110.000 en $114.000 te breken. Anders kan de cryptomunt opnieuw richting $106.000 of zelfs $103.000 zakken aan het eind van de maand.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De RSI van Bitcoin blijft op 40 liggen, wat betekent dat bears de leiding hebben en dat koersstijgingen sneller leiden tot winstopnames. Een breuk van de RSI boven 50 of de Bitcoin koers boven $115.000 suggereert dat de bearish fase ten einde komt en dat we aan een herstelperiode beginnen.

Maar voordat het zover is, zijn veel altcoins nog met korting te koop dankzij de recente crash. Investeerders die kijken naar de big picture, gebruiken dit moment om in te slaan voor de volgende bull run. Zo is er een nieuwe altcoin die massaal de aandacht trekt van investeerders die op zoek zijn naar een alternatief voor Bitcoin.

Beste altcoin om te kopen tijdens de dip?

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe blockchain die een oplossing biedt voor de dure en trage transacties van de Bitcoin blockchain. Velen gebruiken de Bitcoin blockchain niet voor betalingen, juist vanwege deze problemen. Maar de Hyper Layer-2 maakt Bitcoin razendsnel en zo goedkoop dat transacties bijna gratis zijn.

Met gebruik van Smart Contracts is Hyper niet zomaar een blockchain, maar een heel ecosysteem. Zo biedt hij mogelijkheden voor de lancering van crypto projecten op de chain, denk hierbij aan DeFi coins, memes, AI crypto, RWA, NFT’s en meer. Daarmee kan de blockchain erg populair worden en dat is positief voor de native token, $HYPER, die je nodig hebt om transacties uit te voeren.

It's time to power up Bitcoin. ⚡️



Are you ready?! 🔥 https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/Fdwz936jOj — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 21, 2025

$HYPER is tijdelijk voor $0,013155 per stuk verkrijgbaar in een presale. Maar nu deze voorverkoop al meer dan $24,5 miljoen heeft opgehaald, wordt de prijs in 24 uur verhoogd. Hoe eerder je instapt, hoe lager de presale prijs en hoe meer staking beloningen je kan krijgen als vroege investeerder. Experts denken dat de nieuwe coin na lancering hard kan stijgen in waarde, vooral als er een einde komt aan de bearish fase van Bitcoin.