Bitcoin heeft deze cyclus grote slagen gemaakt in institutionele adoptie. Investeerders vragen zich hierom af of Bitcoin eindelijk uit zijn 4-jarig patroon kan breken en de Super Cycle in kan gaan. Verschillende analisten verwachten een koers van $360.000 in 2025. Hoe komen ze op dit bedrag en hoe realistisch is dat?

Inverted Head & Shoulders

Het overkoepelende argument voor een komende ontbranding in prijsstijging voor Bitcoin is een serie Inverted Head and Shoulders (IHS). De grafiek laat een dubbele fractal van het patroon zien en wordt op X een ‘super cycle start’ genoemd door Merlijn The Trader.

IHS-analyse op wekelijkse Bitcoin grafiek – CoinTelegraph

Ondanks de positieve ondertoon die de patronen geven aan de markt, loopt de analyse tegen verschillende obstakels op. Head & Shoulders (HS) patronen worden vaak aangehaald in verschillende financiële media, maar deze missen met regelmaat een paar belangrijk aspecten.

Het belangrijkste aspect in deze is de hellingshoek van de ‘neklijn’. Dit is de trendlijn die een handelaar tekent tussen begin en eindpunt van het ‘hoofd’. In een IHS behoort de neklijn compleet vlak te zijn, of licht neerwaarts af te lopen met een maximale hellingshoek van ongeveer 45 graden.

Dit is voor een simpele reden. Als de markt langzaam omhoog consolideert, dan laat dat uiteindelijk zien dat het te zwak is om goed door te zetten. In deze poging om verder te stijgen verliest het de stoom voor een volwaardige break-out. Ditzelfde concept gaat op voor wedges en flags.

Daarbij is een IHS een bottoming patroon en raakt het kracht en kans op succes kwijt als het vormt bij de recente highs van de markt. Deze punten samen zijn geen indicatie van komende bearish actie, maar wel dat deze patronen waarschijnlijk niet zullen bewegen zoals men verwacht.

Verder is een IHS niet langer valide wanneer een candle sluit onder de neklijn na een break-out. Hierdoor is de tweede IHS een gefaald patroon geworden.

Bitcoin : USD – wekelijkse grafiek

Dit gebrek aan kracht kunnen investeerders terugzien in de break van de initiële IHS. In plaats van een krachtige break-out, lijkt Bitcoin langzaam een opwaartse wedge te vormen. De samenval van targets voor deze patronen plaatst Bitcoin tussen $134.000 en $146.000.

ETFs, parabolisch momentum en de super cycle

Ondanks de mogelijk teleurstellende grafiek, geeft Bitcoin nog steeds aan dat het zijn vierjarige cyclus kan breken en ook $360.000 is nog steeds niet compleet van tafel. Dit heeft verschillende argumenten ter onderbouwing, zowel technisch als fundamenteel.

Als eerste ziet Bitcoin weer een significante toename in de ETF-instromen. Van 10 tot en met 12 september heeft Bitcoin gemiddeld meer dan $500 miljoen aan instroom per dag gezien. Dit is de hoogste instroom sinds midden juli en geeft aan dat instituten Bitcoin graag in blijven slaan op een dip in prijzen.

Deze consistente steun van grotere instituten maakt de kans significant kleiner dat Bitcoin nog een ‘nucleaire winter’ door zal maken in de komende jaren. In plaats daarvan, is de kans groter dat Bitcoin, net als de S&P 500 of de NASDAQ, gestaag verder zal stijgen.

Dit kan men nu ook al terugzien in de grafieken. IN plaats van parabolische stijgingen, maakt Bitcoin korte sprints, gevolgd door tekstboek consolidatie. De trend voor deze cyclus is bijna een perfecte, opwaartse trendlijn. Dit verkleint de kans op een plotse, strenge crypto winter voor Bitcoin en vergroot de kans op een gestage grind omhoog.

Bitcoin trend analyse op de maandelijke grafiek

Maar mocht Bitcoin wel nog een parabolische fase krijgen, dan zou het deze cyclus nog door kunnen zetten naar tussen de $223.000 en $360.000, afhangende van het beginpunt. De parabolische fase van Bitcoin neemt over het algemeen af per cyclus met een factor 0.6. Als Bitcoin nu deze fase in zou zetten, dan zou de koers nog x3.6 kunnen gaan. Als de parabolische fase meer lijkt op 2017, dan zou het eerder tegen $223.000 uitstoppen.

Vergelijking van parabolische fases in Bitcoin

Het super cycle netwerk

Of de super cycle nu wel of niet deze cyclus in zal gaan, het blijft onbetwistbaar dat Bitcoin het startschot hiervoor zal geven. Gedurende bijna de hele cyclus is Bitcoin het grootste en sterkste narratief geweest, waardoor een goed instapmoment vinden lastig kan zijn voor een investeerder.

