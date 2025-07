Top altcoins met potentie te exploderen nadat de Bitcoin koers nieuwe ATH bereikt

Bitcoin ($BTC) heeft een nieuwe all-time high (ATH) boven $122.000 bereikt en stuwt het marktsentiment naar euforische hoogten. Nu $150.000 binnen bereik komt, verschuift de focus naar altcoins die kunnen profiteren van deze parabolische opmars. In dit artikel bespreken we welke altcoins klaarstaan om mee te liften op de pump van Bitcoin.

Bitcoin koers bereikt ATH

De prijs van Bitcoin is in een stroomversnelling geraakt en laat een meedogenloze uitbraak zien waar investeerders en handelaren alleen maar van kunnen dromen. In de afgelopen weken heeft Bitcoin alle belangrijke weerstandsniveaus doorbroken en nieuwe all-time highs neergezet, waardoor analisten zich afvragen waar deze rally uiteindelijk tot stilstand zal komen. Op het moment van schrijven handelt Bitcoin boven de $122.000, een ongelooflijk bedrag dat aantoont hoe snel het marktsentiment kan omslaan in euforie wanneer ‘s werelds grootste cryptomunt vaart begint te maken.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Het meest opvallende aan deze rally is niet alleen de prijs, maar het feit dat er geen technische weerstand meer overblijft. Nu alle eerdere barrières zijn doorbroken, begeeft Bitcoin zich in de ‘discovery zone’, zonder historische verkoopzones die de opmars kunnen afremmen.

Gelet op deze situatie is $150.000 nu het volgende psychologische doel, wat de weg vrijmaakt voor verdere parabolische groei. Toegenomen handelsvolumes, aanhoudende spot-aankopen en een stijgende RSI, die wijst op sterk bullish sentiment, ondersteunen de huidige beweging. Met zo’n positieve koersverwachting van Bitcoin, volgen altcoins ook vaak. Laten we nu een paar altcoins bekijken die kunnen profiteren van de recente pump:

Welke altcoins kunnen profiteren van Bitcoins ATH?

Om te beginnen met Binance Coin ($BNB): $BNB wint gestaag terrein terug en handelt momenteel op $705,38, een stijging van 2,34% in de afgelopen 24 uur en 6,5% over de week. Hoewel de token nog onder zijn ATH van $793,35 ligt, neemt het momentum toe dankzij Binance’s agressieve token burn van $1 miljard. Deze burn viel samen met een recordvolume van $170 miljard op decentrale exchanges (DEX) in juni.

De koers is onlangs boven belangrijke Moving Averages gebroken, ondersteund door een bullish MACD-RSI-combinatie. Bovendien heeft VanEck’s ETF-aanvraag voor $BNB de verwachtingen van investeerders verhoogd. Dit zou wel eens de aanzet kunnen zijn voor $BNB om zijn oude piek te testen en mogelijk te overtreffen.

Daarnaast vertoont XRP ook een sterke comeback en staat momenteel op $2,95, een stijging van 5,78% in 24 uur. Hoewel de token nog altijd onder zijn ATH van $3,84 noteert, laat on-chain data zien dat het aantal whale wallets een recordhoogte heeft bereikt: 2743 adressen bezitten samen 47,32 miljard XRP.

Het grootste deel van deze koopdruk komt van de Zuid-Koreaanse exchange UpBit, die goed is voor 70% van de netto instroom. ETF-speculatie en een krachtige technische uitbraak suggereren dat XRP binnenkort een serieuze poging kan doen om de historische hoogtepunten van 2018 opnieuw te benaderen.

Hyperliquid: Nieuwe all-time high en stevige groei

Ook de native token van Hyperliquid, $HYPE, zit in een sterke positie. Vandaag bereikte de munt een nieuwe ATH van $49,86 en noteert nu op $49,26, goed voor een dagelijkse winst van 2,64% en een indrukwekkende stijging van 23,2% op weekbasis.

$HYPE behoort tot de best presterende blockchains qua opbrengsten. De recente ICO-hype op Pump.fun, waarbij meer dan $11 miljoen aan shorts werd gegenereerd, heeft de koers verder aangejaagd. De token bevindt zich momenteel in de ‘discovery zone’ en zou nog verder kunnen stijgen naarmate de handelsactiviteit en het gebruik van het protocol toenemen.

Ten slotte ligt TOKEN6900 ($T6900) er ook sterk bij. Deze token, nog aangeboden in een presale, heeft in korte tijd al meer dan $530.000 weten op te halen. Er is een ‘hard cap’ in hoeveel tokens er worden verkocht, wat net als bij $BTC kan leiden tot een ‘supply shock. Op het moment van schrijven kosten tokens $0,006575 per stuk.