Bitcoin koers daalt onder trendlijn: Breekt BTC onder $117.000?

De Bitcoin koers beweegt rond $118.000 na een daling onder de trendlijn. Steun ligt bij $117.000, met $120.000 als mogelijke weerstand.

De Bitcoin koers zakte onlangs terug van de all-time high en zakte tijdelijk naar een niveau rond $117.000. Deze daling volgde na een doorbraak onder een stijgende trendlijn die eerder in de maand standhield. Daarmee kwam een einde aan de korte opwaartse trend die in augustus zichtbaar was. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder dalen?

Bitcoin koers en extreem lage volatiliteit

De Bitcoin DVOL index, die verwachte prijsschommelingen meet, staat op een historisch laag niveau. Slechts 2,6% van de handelsdagen kende ooit een lagere stand. Dit wijst erop dat traders weinig bescherming zoeken tegen plotselinge bewegingen.

DVOL berekent hoe sterk de koers in de komende maand kan bewegen. Een lage DVOL betekent dat de markt op dit moment uitgaat van rustige candles. In het verleden volgden na vergelijkbare periodes vaak abrupte schokken in volatiliteit. Een onverwachte gebeurtenis, zoals nieuwe regelgeving of liquidaties door hoge leverage, kan dit patroon opnieuw activeren.

Activiteit van longterm holders vertraagt

On-chain data laat zien dat de netto positie van longterm holders recent nauwelijks toenam. Aan het begin van de maand kochten deze investeerders nog extra tokens, maar dit tempo daalde snel. Ondanks het wegvallen van nieuwe aankopen verkochten zij hun posities niet.

Deze strategie toont dat longterm holders afwachten en hun tokens blijven holden. Hun gedrag suggereert dat er momenteel geen neerwaartse druk vanuit deze groep is. Dit patroon was in eerdere marktfases vaak zichtbaar vlak voor grotere koersbewegingen.

Belangrijke zones voor de Bitcoin koers

Na de daling richting $117.500 kijken analisten vooral naar twee niveaus. Boven $117.000 ligt een steunzone die opnieuw getest wordt. Een herstel vanaf dit gebied kan de Bitcoin koers richting $120.000 brengen.

Wanneer de bears sterker worden en verkoopdruk toeneemt, komt de volgende steun rond $115.000 in beeld. Daaronder ligt een zone rond $112.500, wat in dat geval het doel kan worden. Een betere investering op dit moment is wellicht Bitcoin Hyper.

