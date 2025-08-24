Bitcoin koers stabiliseert rond recente highs na Powell rally

De Bitcoin koers bewoog dit weekend zijwaarts na een rally door Powell. CME futures wijzen op institutionele activiteit tijdens de bounce.

De Bitcoin koers bewoog dit weekend zijwaarts nadat de munt vrijdag plotseling omhoog schoot. Die stijging volgde op uitspraken van president Jerome Powell, waardoor de markt sneller herstelde dan veel traders verwachtten. Kan de Bitcoin koers hierdoor komende week nog verder worden gebracht?

Bitcoin koers na vrijdagse reversal

Voorafgaand aan de stijging zakte de Bitcoin koers enkele dagen gestaag omlaag. Daarbij werd liquiditeit onder belangrijke niveaus weggehaald. Vrijdag draaide de markt plots, waarbij shortposities werden uitgestopt en een scherpe bounce volgde.

Een door Daan Crypto gedeelde chart liet zien dat de koers eerst in een rode zone dook en daarna krachtig herstelde. Deze beweging werd omschreven als een typische liquidity grab: eerst dalen om shorts uit te schakelen, daarna snel keren. Volgens hem is de kans klein dat er in het weekend nog grote candles ontstaan.

Rol van Powell en institutionele activiteit

De ommekeer werd mede in gang gezet door uitspraken van Powell. Hoewel de details niet volledig duidelijk waren, zorgden zijn woorden voor een merkbare verschuiving in sentiment.

De aansluiting tussen spotprijzen en CME futures duidt erop dat niet alleen retail investeerders actief waren, maar ook grotere partijen. Institutionele betrokkenheid vergroot vaak de impact van zulke bewegingen. Dit bevestigt dat macro-economische signalen steeds vaker direct invloed hebben op de Bitcoin koers.

Markt consolideert rond recente highs

Na de snelle stijging bleef de Bitcoin koers dit weekend dicht bij de nieuwe toppen. Er volgde geen correctie, maar ook geen nieuwe push omhoog. Deze rustige fase kan worden gezien als een pauze waarin de markt kracht verzamelt voor de volgende beweging.

Traders kijken vooral naar het begin van de nieuwe week. Wanneer de volumes op maandag terugkeren, zal duidelijk worden of de vrijdagse beweging duurzaam is. Als de koers boven weerstand uitkomt, kan dit bullish momentum versterken. Een terugval zou daarentegen opnieuw liquiditeit onder steunpunten kunnen testen.

