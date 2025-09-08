Bitcoin koers crash op de loer – 115.000 BTC gedumpt door whales

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 8, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin ($BTC) koers staat onder druk nu whales maar liefst 115.000 $BTC hebben gedumpt, wat neerkomt op ruim $11 miljard. Deze verkoopgolf zorgt voor zwak momentum en vergroot de kans op een koerscrash.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Whales dumpen 115.000 $BTC

Volgens CryptoQuant-analist Caueconomy ervaart de Bitcoin markt de grootste golf aan whale-verkopen sinds 2022. Alleen al in de afgelopen 30 dagen zijn de whale-reserves met meer dan 100.000 $BTC gedaald, goed voor zo’n $11,1 miljard tegen de huidige prijzen.

“Deze verkoopdruk heeft de prijsstructuur op korte termijn geschaad en de koers uiteindelijk onder $108.000 gedrukt,” merkte Caueconomy op.

Bitcoin whales dumpen massaal $BTC. Bron: CryptoQuant

De grote holders lijken hun blootstelling af te bouwen te midden van toenemende marktonzekerheid. Caueconomy waarschuwde bovendien dat de trend nog niet voorbij is, aangezien de huidige whale-portefeuilles blijven afnemen en de Bitcoin koers de komende weken verder onder druk kan komen te staan.

Daarbovenop onthulde een andere analist, Maartun, maandag dat langetermijnhouders 241.000 $BTC hebben verkocht, een van de grootste verkopen sinds begin 2025. De omvang van deze verkoopgolf suggereert dat zelfs doorgewinterde holders winst nemen of hun risico’s verkleinen.

Institutionele vraag naar Bitcoin verzwakt

Er ontvouwt zich ook een aparte trend van afnemende institutionele interesse. Hoewel Bitcoin-treasuries in 2025 een record van 840.000 $BTC aanhouden, is het groeitempo sterk teruggevallen. Volgens CryptoQuant heeft Strategy, de grootste houder met 637.000 $BTC, zijn maandelijkse aankopen drastisch verminderd: van 134.000 $BTC in november 2024 naar slechts 3700 $BTC in augustus 2025.

Ook aankopen door andere bedrijven zijn in deze periode vertraagd en kwamen uit op slechts 14.800 $BTC, ver onder de piek van 66.000 $BTC eerder dit jaar. Hoewel het aantal transacties hoog blijft, neemt de omvang ervan duidelijk af. Strategy’s gemiddelde transactiegrootte daalde naar 1200 $BTC, terwijl andere bedrijven gemiddeld nog slechts 343 $BTC kochten, een daling van 86% ten opzichte van begin 2025.

Deze trend wijst op voorzichtigheid en mogelijk liquiditeitsbeperkingen. Instellingen blijven weliswaar actief, maar kopen per transactie aanzienlijk minder, wat duidt op terughoudendheid ondanks de recordhoeveelheden die in totaal worden aangehouden.

Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin handelt op het moment van schrijven rond $111.134. De grootste cryptomunt staat meer dan 13% onder de all-time high van $124.128 en beweegt in een consolidatiezone tussen $110.000 en $115.000.

Bitcoin koers en ADX. Bron: TradingView

Ondertussen geven technische indicatoren neutrale signalen. De ADX (Average Directional Index) staat op 16,10, wat wijst op een zwakke trend passend bij de huidige zijwaartse beweging.

$BTC moet boven $115.000 uitkomen om de bullish trend te hervatten, met $120.000 of $125.000 als mogelijke koersdoelen. Zakt de prijs daarentegen onder $110.000, dan kan Bitcoin opnieuw terugvallen naar $105.000.

Het langetermijnbeeld oogt ook een stuk gezonder: $BTC is sinds de all-time high van medio augustus slechts 13% gecorrigeerd, veel minder diep dan eerdere terugvallen.

Bitcoin koers op de lange termijn. Bron: TradingView

Analist ‘Dave the wave’ merkte zondag op dat de éénjaars Moving Average (SMA) een jaar geleden nog op $52.000 stond en nu al op $94.000. Volgens hem zal dit gemiddelde volgende maand boven de $100.000 uitkomen.

Bitcoin Hyper kan Bitcoin nieuw momentum geven

Kortom, whales bouwen hun posities af en de koers laat zwak momentum zien. Tegelijkertijd houden treasuries meer $BTC vast dan ooit en oogt het langetermijnbeeld bullish. Dit versterkt het vooruitzicht dat Bitcoin opnieuw de weg omhoog kan vinden, waarbij een nieuwe cryptomunt mogelijk extra momentum kan toevoegen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) lijkt dit extra momentum te kunnen bieden. Het is de eerste layer-2 solution op het Bitcoin-netwerk en richt zich op het aanpakken van grote uitdagingen: trage en dure transacties, beperkte schaalbaarheid en het gebrek aan aantrekkelijke stakingmogelijkheden.

Holders kunnen rekenen op een APY van 76%, terwijl het project inzet op de toekomst van Bitcoin. De hype is al zichtbaar: in de presale is bijna $15 miljoen opgehaald, met tokens die momenteel $0,012875 kosten.