Bitcoin koers zit in belangrijke liquiditeitszone volgens Nederlandse analist

Historische patronen tonen dat de Bitcoin koers na een 21 EMA doorbraak gemiddeld 101% stijgt, met doelen tot $190.000.

De Bitcoin koers zit momenteel in een liquiditeitszone van $115.000 tot $120.000, waar veel koop- en verkooporders actief zijn. Hierdoor zou de BTC koers de komende periode in dit gebied vast kunnen blijven zitten. Een andere analist waarschuwt juist dat BTC mogelijk een CME gap gaat vullen, voordat het een verdere stijging kan ondergaan. Wat kunnen we nu van Bitcoin verwachten?

Historische koersbewegingen sinds 2022

Uit historische data blijkt dat een slot boven de 21-weekse exponential moving average (EMA) gemiddeld leidde tot een stijging van 101%. De 21-weekse EMA is een technische indicator die het gemiddelde van de afgelopen 21 weken weegt, waardoor recente candles zwaarder meetellen. Volgens EGRAG Crypto lagen eerdere stijgingen na zo’n doorbraak tussen de 68% en 162%.

In het begin van 2022 zakte de Bitcoin koers tot rond $12.747, waarna een stijging volgde van 68% tot ongeveer $21.274. Halverwege 2023 vond opnieuw een scherpe daling plaats richting $13.000, gevolgd door een stijging van 162% tot bijna $45.500.

In 2024 daalde de Bitcoin koers tot ongeveer $27.000. Daarna steeg de prijs met 74% tot boven $46.500. Begin 2025 zakte de koers naar circa $38.000, waarna een stijging van 101% volgde tot rond $93.730. Deze cijfers laten zien dat eerdere correcties vaak de basis vormden voor sterke rebounds.

#BTC – 21 Weekly EMA: Corrective Phase Before the Pump! 🚀



As we kick off this cycle, the 21 EMA on the weekly time frame is sending us a clear and clean signal about what’s happening:



Here What is Happening:

1️⃣ Close Below 21 EMA:

We’ve seen multiple candles closing below… pic.twitter.com/6bHJHdvyoj — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 15, 2025

Bitcoin koers rond belangrijke liquiditeitszones

Daan Crypto Trades wees op een concentratie van liquiditeit tussen $115.000 en $120.000. Liquiditeit verwijst hier naar prijsniveaus waar veel koop- en verkooporders staan. Volgens hem bewoog de Bitcoin koers recent buiten deze zone, maar bleef de prijs dicht in de buurt. Dit betekent dat handel in deze range actief blijft, waarbij orders aan beide kanten gevuld worden.

$BTC After taking out both the liquidity below $115K and above $120K the past week, we're now right in that same spot again as before.



Liquidity building up on both sides while BTC is chopping sideways in between the two levels.



Keep an eye out for that $115K-$120K range. pic.twitter.com/tsE9a2jAfn — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) August 15, 2025

Daarnaast is er een openstaande CME gap rond $91.950. CME gaps ontstaan wanneer de Bitcoin futuresmarkt in het weekend sluit en de koers op maandag opent op een ander niveau. In het verleden is vaak gebleken dat de Bitcoin koers deze gaps later weer opzoekt. Dit kan een rol spelen in toekomstige prijsbewegingen, zeker als de markt weer volatiel wordt.

