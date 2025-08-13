Bitcoin koers jaagt op nieuwe all-time high terwijl whales recordaantallen BTC vasthouden

Bitcoin ($BTC) jaagt op een nieuwe all-time high terwijl whales recordaantallen $BTC vasthouden. De koers flirt opnieuw met $120.000, gesteund door massale accumulatie van grote spelers en langetermijnhouders. Met 94% van het aanbod in de winst en september historisch volatiel, vergroten renteverlagingverwachtingen de kans dat $BTC binnenkort doorstoot naar nieuwe hoogtes. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin nadert all-time high

De koersbewegingen van Bitcoin in de afgelopen dagen waren opmerkelijk, ook al hebben de meeste altcoins beter gepresteerd. Vorige week had de cryptomunt nog moeite om boven de $113.000 te blijven na een korte dip onder dat niveau.

In de daaropvolgende dagen namen de bulls echter het initiatief en wisten ze de koers stevig boven de $115.000 te duwen. Aan het begin van de huidige werkweek bleef de koopdruk aanhouden, waardoor $BTC op Bitstamp een maandpiek bereikte van net onder de $122.500.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Daarmee was Bitcoin nog geen duizend dollar verwijderd van een nieuw all-time high. Toch kwamen de bears terug in actie en wisten ze een nieuwe recordstand te voorkomen. Sterker nog, $BTC zakte gisteren terug naar $118.000 toen de Amerikaanse CPI-cijfers werden gepubliceerd.

Het wist dat niveau echter te verdedigen en flirt nu opnieuw met de grens van $120.000. De marktkapitalisatie is op CoinGecko gestegen tot bijna $2,4 biljoen, terwijl het marktaandeel ten opzichte van altcoins blijft afnemen en inmiddels onder de 58% ligt, wat speculaties over een altseason aanwakkert.

Whales stuwen Bitcoin-accumulatie

De netwerkactiviteit van Bitcoin is sterk toegenomen, waarbij 94% van het aanbod momenteel in de winst staat, zo blijkt uit recente on-chain data. Dit hoge winstniveau vergroot de kans dat kortetermijnhandelaren winst zullen nemen, wat op korte termijn tot meer volatiliteit kan leiden. Toch blijft de markt veerkrachtig, aangezien langetermijnhouders (LTH’s) blijven accumuleren, wat wijst op een sterk vertrouwen in het langetermijnpotentieel van Bitcoin.

Zo spelen whales een cruciale rol in deze accumulatietrend. Hun toenemende koopactiviteit heeft de Bitcoin-accumulatie naar recordniveaus gestuwd, wat duidt op breed vertrouwen in de fundamentele waarde en toekomstige prijsontwikkeling van het activum. Deze agressieve aankopen door whales staan in contrast met het gedrag van particuliere beleggers, die momenteel winsten veiligstellen nu de prijzen stijgen.

De markt laat daarmee een duidelijke strijd zien tussen winstnemingen en accumulatie. Hoewel 94% van het aanbod in de winst het risico op een verkoopgolf verhoogt, kan de aanhoudende koopdruk van grote spelers de koers stabiliseren of zelfs verder opdrijven. On-chain data wijst erop dat het onderliggende momentum in het Bitcoin-netwerk sterk blijft, met voortdurende instroom van LTH’s en whales.

Recente ontwikkelingen versterken dit beeld. Zo heeft MicroStrategy, onder leiding van CEO Michael Saylor, voor nog eens $18 miljoen aan Bitcoin gekocht, waardoor het totaal nu op 628.946 $BTC uitkomt. Ook kondigde David Bailey, CEO van Nakamoto, plannen aan om voor $1 miljard aan Bitcoin te kopen, wat de institutionele overtuiging op de lange termijn verder benadrukt. Maar wat betekent dit voor de koersverwachting van Bitcoin in september?

Wat gaat $BTC doen?

September is historisch gezien een wisselvallige maand voor Bitcoin. Slechts 4 van de afgelopen 12 septembers sloten in het groen, waarbij negatieve rendementen de overhand hadden. Dat trackrecord geeft extra gewicht aan het huidige marktscenario.

Toch draait het dit jaar om meer dan alleen geschiedenis. September vormt de opmaat naar het vierde kwartaal, traditioneel de meest bullish periode voor risicovolle activa, mede door de verwachte kwantitatieve verruiming (QE) die extra liquiditeit in de markt pompt.

Hier speelt het zachtere dan verwachte inflatiecijfer (CPI) van juli een sleutelrol. Simpel gezegd: de inflatie bleef binnen de perken, waardoor de markt meer ruimte ziet voor renteverlagingen. Het gevolg? De kans op een verlaging van 25 basispunten tijdens de FOMC-vergadering in september wordt nu ingeschat op 94,4%. Kortom, de kans is groot dat $BTC in september richting een all-time high zal bewegen.