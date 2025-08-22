September historisch slecht voor crypto – wat gaat er gebeuren met Bitcoin en altcoins?

September staat historisch bekend als een slechte maand voor crypto, met Bitcoin ($BTC) dat vaak flinke verliezen noteert. Toch kan dit juist een moment zijn waarop een bodem ontstaat en altcoins de kans krijgen om te schitteren. Wat gaat er dit keer gebeuren met Bitcoin en altcoins: herhaalt de geschiedenis zich, of breekt er een nieuw altseason aan? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin zakt terug onder weerstand

Bitcoin, de eerste en grootste cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie, heeft zijn winsten van augustus weer ingeleverd en staat deze maand tot nu toe 2,07% lager, volgens gegevens van TradingView.

$BTC testte in augustus nog een all-time high van $124.533, wat veel handelaren verraste die juist een terugval verwachtten in wat traditioneel een rustige handelsmaand is voor veel markten, in aanloop naar de septembervergadering van de Fed.

De munt noteerde vier maanden op rij winst van april tot en met juli. Toch staat augustus vaak bekend om tragere handel en lagere volumes. In de afgelopen drie jaar leverde Bitcoin in augustus zelfs telkens dubbele-cijfer verliezen op.

Veel analisten zien de huidige terugval als een gezonde afkoeling, mede dankzij instromen in crypto-ETF’s en bedrijven met $BTC-treasuries die agressief blijven accumuleren. Op het moment van schrijven staat Bitcoin op $112.281, een daling van 1,07% in de afgelopen 24 uur. Maar wat betekent dit voor de koersverwachting van Bitcoin in september?

September historisch slecht voor crypto

Sinds 2013 heeft Bitcoin in acht van de elf maanden september negatieve rendementen geboekt, met een gemiddeld verlies van 3,77% en een mediane daling van 4,35%.

Het slechtste september kwam in 2014, toen $BTC bijna 19% onderuitging, gevolgd door 13,38% in 2019 en 13,88% in 2022. Zelfs in bullmarktjaren zoals 2017 en 2021 leverde september verliezen op van respectievelijk 7,44% en 7,03%. Dit terugkerende patroon kan wijzen op een seizoensgebonden trend van winstnemingen of voorzichtiger beleggersgedrag.

Bitcoins maandelijkse returns. Bron: Coinglass

Toch vormde volgens analist Kaleo september in vier van de afgelopen vijf jaar een lokale bodem voor Bitcoin. Zo volgt er vaak een sterk herstel in het vierde kwartaal. Gemiddeld noteerde Bitcoin in Q4 een winst van 88%, waarbij oktober, in de cryptowereld bekend als ‘Uptober’, traditioneel sterk presteert.

Wat gaat er gebeuren met Bitcoin en altcoins?

Als we willen inschatten wat er gaat gebeuren met Bitcoin en altcoins, is het verstandig om de Bitcoin-dominantie (BTC.D) te analyseren. Dit laat zien in hoeverre Bitcoin altcoins overtreft of juist achterblijft. Laten we daarom het technische plaatje eens nader bekijken.

Zo staat de dominantie van $BTC mogelijk op het punt een death cross op de daily te vormen, en dat patroon ging historisch vaak vooraf aan altcoin seasons. Het is niet zomaar een signaal, maar een mogelijke verschuiving in hoe de markten roteren.

Op de BTC.D-chart lijkt de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) de 200-daagse EMA te kruisen: een klassiek death cross. Eerder verscheen eenzelfde signaal rond een macro-top en luidde het een brede altcoinrally in. Destijds kelderde de dominantie van Bitcoin en schoten altcoins omhoog.

Bitcoin dominantie wijst op altcoin season. Bron: TradingView

Momenteel stuit BTC.D op weerstand, flirt de RSI met ‘overbought’ niveaus en breekt de koers onder een belangrijk supportniveau van een langetermijn stijgend kanaal. Dit lijkt sterk op de situatie voorafgaand aan het laatste memorabele altseason.

Als daar ook nog renteverlagingen bijkomen, kan dat de brandstof zijn voor een nieuwe altseason en een serieuze uitdaging voor Bitcoin’s marktdominantie. Kortom, het is afwachten wat september ons gaat brengen maar altcoins kunnen weleens de spotlight stelen.