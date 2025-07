Bitcoin koers herstelt ondanks $2,79 miljard aan sell pressure

De Bitcoin koers veert op na zware verkoopdruk. Taker volume van $2,79 miljard wijst op zwakke koopkracht tijdens recente dip.

Bitcoin kreeg afgelopen week te maken met een van de zwaarste verkoopgolven binnen de huidige bullmarkt. Uit on-chain data blijkt dat het netto taker volume uitkwam op ongeveer $2,79 miljard in het rood. Dit betekent dat agressieve verkopers duidelijk de overhand hadden. Ondanks deze verkoopdruk bleef de Bitcoin koers veerkrachtig en beweegt nu binnen een stabiele zone.

Wat zegt het netto taker volume?

Het netto taker volume laat het verschil zien tussen agressieve koop- en verkooporders. Als het volume negatief is, zijn verkopers actiever dan kopers. Afgelopen week zagen we een forse rode balk in de grafiek, wat aangeeft dat bears de markt tijdelijk overnamen.

Sinds 2022 zijn er slechts twaalf weken geweest waarin dit cijfer even laag of lager lag. Dat komt neer op ongeveer 7,3% van alle weken in deze bullmarkt. In het verleden vielen deze negatieve pieken vaak samen met lokale dalingen of tijdelijke correcties in de koers. Soms volgde daarna een herstel, soms zette de daling door.

Verkoopdruk domineert ondanks herstel Bitcoin koers

Ondanks een herstel van de Bitcoin koers, laat de data toch zien dat verkoopvolumes structureel sterker zijn dan koopvolumes, zelfs in opwaartse markten. In meerdere weken is het negatieve taker volume aanzienlijk hoger dan het positieve volume tijdens koopmomenten.

Deze asymmetrie laat zien dat verkopers vaker bereid zijn om de spread over te steken, terwijl kopers vaker afwachten. Dit wijst op een afname van bullish momentum en het ontstaan van shortterm onzekerheid.

The week is coming to an end and in this bull cycle, only 12 weeks have shown the same or greater selling pressure from the bears, which accounts for about 7.3% of the entire cycle.

Therefore this week is among the 7% most extreme in terms of selling volume, yet the price has… pic.twitter.com/VV8rWOcymL — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) July 26, 2025

Kan de markt de verkoop opvangen?

De belangrijkste vraag is of de spotmarkt of ETF instroom sterk genoeg is om de verkoop te absorberen. Sommige analisten kijken naar limietorders en ETF aankopen als signalen dat bulls weer actiever worden. Voorlopig is er echter weinig bewijs dat agressieve kopers terugkeren.

Zolang het netto taker volume negatief blijft, ligt het initiatief bij de bears. De recente uitstroom van $2,79 miljard laat zien dat de verkoopdruk hoog blijft. Of de markt dit kan verwerken, hangt af van nieuwe instroom aan de koopzijde.

