Bitcoin koers handhaaft $118k steun na nieuwe ATH – wat betekent dit voor de crypto markt?

De Bitcoin koers steeg begin vorige week naar een nieuwe all-time high bij $123k. Deze maandag stijgt Bitcoin vanuit zijn steun bij $118k, met de mogelijkheid om opnieuw boven $120k te klimmen. Maar terwijl de grootste cryptomunt consolideert, komen altcoins in actie. Wat kunnen we van de crypto markt verwachten in de komende weken?

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we waarom BTC consolideert, terwijl altcoins en of Bitcoin deze week naar een nieuwe all-time high kan gaan.

Bitcoin koers claimt steun bij $118k

Vorige week steeg Bitcoin dus naar $123k, maar tijdens Crypto Week kreeg de munt te maken met veel volatiliteit door speculatie. Desondanks weet de Bitcoin koers nu boven $118k te blijven, wat suggereert dat hij klaar is voor verdere stijgingen aan het eind van juli en in augustus.

Door de recente goedkeuring van de GENIUS Act in de VS, is crypto gegroeid in populariteit. President Trump meent dat de GENIUS Act kan helpen om het land de ‘hoofdstad van crypto’ te maken. Sinds vorige week zien we ook een sterke groei van Bitcoin-adoptie onder bedrijven.

In totaal hebben 21 bedrijven 6873 BTC te kopen, met een huidige waarde van ruim $800 miljoen. Zelfs voor Bitcoin is dit veel koopdruk met een positieve invloed op de koers.

📊 Bitcoin stijgt vanochtend richting de $119.500. Bedrijven stappen massaal in volgens @btcNLNico



Tussen 14 – 19 Juli zagen we een stijging van bedrijven die Bitcoin als reserve opnamen ⬇️ — Cryptonews NL (@nlcryptonews) July 21, 2025

Het is duidelijk dat de hype rondom crypto is gegroeid, desondanks blijft Bitcoin voor nu relatief kalm boven $119k. Het is mogelijk dat er veel liquiditeit van Bitcoin naar altcoins is gestroomd. We zagen sinds vorige week de eerste keer sinds december 2024 dat altcoins weer dominantie opbouwen tegenover Bitcoin.

In december daalde de Bitcoin dominantie naar 54%, een periode waarin altcoins veel waard werden. In de loop van 2025 is Bitcoin’s dominantie sterk gegroeid, met een huidige piek van 66% in het jaar. Maar in de afgelopen weken zien we een sterke daling, met een huidig niveau van 60,8%.

Bitcoin dominantie – Bron: TradingView

Een daling terug naar 54% is mogelijk als de makt het huidige momentum vasthoudt. Maar als de Bitcoin koers opnieuw stijgt deze week, kan zijn dominantie ook weer omhoog gaan.

Hoe lager de Bitcoin dominantie, hoe hoger de interesse in altcoins. En nu we zien dat liquiditeit van Bitcoin naar altcoins stroomt, is een koersstijging dus wellicht positief voor de hele crypto markt. Een lage Bitcoin dominantie betekent dus niet dat Bitcoin niet verder kan stijgen.

Kan Bitcoin stijgen naar $150k?

De groeiende crypto adoptie en aanhoudende institutionele interesse in Bitcoin, vergroot verwachtingen dat Bitcoin nog hoger gaat in 2025. Crypto analisten kijken ook naar indicatoren zoals de M2 Money Supply, die de wereldwijde liquiditeit in kaart brengt.

De Bitcoin koersactiviteit volgt nog steeds de trend van de M2 Money Supply, wat suggereert dat een koersstijging naar $150k zeker mogelijk is in 2025.

Anderen suggereren dat $150k het minimale is wat Bitcoin dit jaar kan doen. Crypto analist Ryan Park voorspelde vorige week dat de Bitcoin koers deze zomer nog naar $170k tot $180k kan gaan. Hierbij geeft hij ook aan dat dit zal zorgen voor extra interesse onder retail investeerders.

😮 UNPOPULAR OPINION: We haven't even seen the real pump yet.



When #Bitcoin went from $107K to $120K this week, X woke up.



When Bitcoin goes from $120K to $150K in three days, the normies will too. 📈



$170K-$180K is in play this summer; maybe even before September.



Think… pic.twitter.com/SKL4qIcLpB — ₿IGRYANPARK 🧲 (@BigRyanPark) July 14, 2025

Al in al ziet de nabije toekomst er goed uit, voor zowel Bitcoin als altcoins. En door de groeiende dominantie van de altcoin markt, bereiden veel investeerders zich al voor op een volgend altcoin seizoen.

De meest eenvoudige en minst-riskante manier om dit te doen is door grote altcoins uit de top 10 te kopen. Maar degenen die deze bull run voor gigantische winst willen gaan, kijken naar kleinere crypto’s met potentie om te exploderen in 2025. Een van deze crypto’s is een opkomende Bitcoin Layer-2 blockchain, die in een altcoin seizoen veel aandacht kan krijgen.

