Bitcoin koers herstelt naar $111.000 terwijl Dolphin investeerdersgroep 680.000 BTC koopt

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 25, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Nieuwe on-chaindata laat zien dat de Bitcoin koers, na de scherpe daling van 10 oktober, nog steeds structurele steun krijgt van grote kopers. Volgens CryptoQuant blijft de langetermijnvraag sterk, ondanks het zwakkere kortetermijnmomentum. Een groep BTC investeerders met wallets tussen de 100 en 1.000 BTC kocht het afgelopen jaar meer dan 680.000 BTC. Kan de Bitcoin prijs hierdoor binnenkort verder stijgen?

Bitcoin koers blijft veerkrachtig door BTC investeerdersgroep

CryptoQuant ziet de Bitcoin markt niet als aan het einde van de huidige cyclus, maar als in een latere fase binnen een nog lopende opwaartse trend. Een BTC investeerdersgroep met de bijnaam ‘dolphins’ speelt hierin nu een sleutelrol.

Deze wallets houden samen ongeveer 26% van het totale BTC aanbod, wat neerkomt op zo’n 5,16 miljoen BTC. Volgens crypto-analisten is hun gedrag vaak een betrouwbare graadmeter voor de richting van de Bitcoin koers.

In 2025 waren de ‘dolphins’ ook de enige groep die hun BTC bezit vergrootten. Kleinere wallets en de grootste whales verminderden juist hun Bitcoin blootstelling. De totale balans van de dolphins ligt met ongeveer 9 miljoen BTC ruim boven het gemiddelde van het afgelopen jaar. Dat bevestigt dat deze groep de Bitcoin markt blijft dragen, ook tijdens perioden van volatiliteit.

Belangrijke prijsniveaus voor de Bitcoin koers

De crash van 10 oktober heeft het kortetermijnmomentum verzwakt. Volgens CryptoQuant heeft de markt een nieuwe fase van accumulatie nodig voordat Bitcoin opnieuw kan bewegen richting het prijsgebied rond $126.000.

De actuele Bitcoin prijs ligt nu rond $111.000. Hoewel de koers zich herstelt van de eerdere daling, wijzen de data erop dat nieuwe BTC koopactiviteit essentieel blijft om de trend te hervatten.

Institutionele Bitcoin investeerders nemen de leiding

Onderzoeksbureau Tiger Research ziet de recente volatiliteit juist als een teken van de volwassenwording op de Bitcoin markt. Waar in 2021 vooral retailbeleggers in paniek verkochten, blijven nu met name institutionele partijen actief. Na de crash bleven diverse BTC fondsen volgens Tiger Research bijkopen, wat de druk aan de verkoopzijde beperkt.

Zij verwachten dat verdere renteverlagingen door de Federal Reserve het liquiditeitsniveau zullen verhogen en extra vraag zullen creëren. Daarom houdt Tiger Research vast aan een koersdoel van $200.000 voor het vierde kwartaal.

De combinatie van aanhoudende dolphin accumulatie, stijgende institutionele activiteit en mogelijke monetaire verruiming zorgt ervoor dat de structurele basis van Bitcoin stevig blijft, zelfs na tijdelijke schokken in de markt.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!